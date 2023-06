पीरियड्स के दौरान डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, दर्द और ब्लोटिंग से मिलेगा छुटकारा

ऐप पर पढ़ें

Best Foods To Eat During Menstruation: पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पेट दर्द, ऐंठन,चिड़चिड़ापन, माइग्रेन, कमर दर्द जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको यह बात जानकर हैरानी हो सकती है कि एक महिला अपने जीवन के औसतन 7 साल मासिक धर्म में बिताती हैं। इस दौरान पेट में होने वाले असहनीय दर्द से राहत पाने के लिए कई महिलाएं दवा का सहारा लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दर्द और ऐंठन को आप अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल करके भी कम कर सकते हैं। डायटीशियन राधिका गोयल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है।

अदरक-

एक रिसर्च के मुताबिक पीरियड्स के दिनों में रोजाना अदरक का हल्का गर्म पानी पीने से दर्द, ब्लोटिंग और क्रैंप की परेशानी से राहत मिलती है।

अनानास

अनानास में ब्रोमेलैन एंजाइम मौजूद होता है जो पीरियड्स के दौरान होने वाली सूजन और पेट की ऐंठन से लड़कर समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है।

नींबू-

मासिक धर्म के दौरान कई बार हैवी ब्लीडिंग की वजह से महिलाओं के शरीर में खून की कमी होने लगती है। ऐसे में नींबू में मौजूद विटामिन सी और साइट्रिक एसिड भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं जिससे आयरन की कमी को कम करने में मदद मिलती है। इस दौरान नींबू का सेवन चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग जैसी समस्याओं से भी बचाव कर सकता है।

तरबूज-

तरबूज में लाइकोपीन नाम का एक प्लांट कंपाउंड होता है, जो शरीर की सूजन कम करने में मदद करता है। तरबूज का सेवन करने से इस दौरान हाथ-पैर में आने वाली सूजन कम होती है।

चुकंदर-

पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग से महिला के शरीर में खून की कमी हो जाती है। जिसकी वजह से शरीर में आयरन की कमी होती है और शरीर सुस्त हो जाता है। ऐसे में चुकंदर का सेवन न सिर्फ शरीर में आयरन की कमी दूर करता है बल्कि बॉडी के एनर्जी लेवल को भी बनाए रखने में मदद करता है।