दांतों के पीलेपन से हैं परेशान तो अपनाएं ये 3 आयुर्वेदिक तरीके, मोतियों की तरह चमकेंगे दांत

ऐप पर पढ़ें

Ayurvedic Dental Tips to Get Rid of Yellow Teeth: बात चेहरे की खूबसूरती की हो या फिर काले लंबे बाल, आयुर्वेद के पास आपकी ज्यादातर सभी परेशानियों का हल मौजूद है। लेकिन आज बात न तो चेहरे की खूबसूरती की हो रही है और न ही लंबे घने बालों की, आज बात आपकी खूबसूरत मुस्कान की होगी। जी हां, अगर आप भी अपने पीले दांतों की वजह से खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते तो ये आसान आयुर्वेदिक उपाय आपके दांतों को खूबसूरत और चमकदार बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

आयुर्वेदिक डेंटल केयर के आसान तरीके-

नमक के पानी का कुल्ला-

दांतों को बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए लोग नमक का इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए गुनगुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ला किया जाता है। इस उपाय को करने से न सिर्फ मुंह की बदबू और बैक्टीरिया खत्म होते हैं बल्कि दांतों पर नमक स्क्रब की तरह काम करके उन्हें चमकाने का काम भी करता है। आप इस उपाय को दिन में दो बार आजमा सकते हैं।

ऑयल पुलिंग-

ऑयल पुलिंग की मदद से भी आप अपने दांतों में जमी गंदगी को साफ कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सरसों का तेल मुंह में भरकर कुछ देर मुंह में घुमाने के बाद कुल्ला कर लें। इस उपाय को करने से दांतों के बैक्टिरिया दूर होने के साथ दांतों में चमक भी आ जाएगी।

हल्दी-

अगर आपके मसूड़ों में सूजन बनी रहती है तो हल्दी से अपने मसूड़ों पर मसाज करें। इस उपाय को करने से आपको दर्द और सूजन में काफी आराम मिलेगा।