अंशुला कपूर ने भी घर का खाना खाकर घटाया वजन, जानें उनका वेटलॉस सीक्रेट

ऐप पर पढ़ें

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला ने कुछ रोज पहले रैंपवॉक करके तारीफें बटोरी थीं। रीसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करके हर किसी को चौंका दिया था। अंशुला फोटोज में काफी फिट दिख रही थीं। बीते काफी वक्त से अंशुला की वेट लॉस जर्नी चर्चा में है। वह इस बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं। साथ ही अपने वर्कआउट के वीडियोज और फोटोज भी शेयर करती हैं। वह अपने फॉलोअर्स को अपनी डायट और वेट लॉस स्टोरी भी बता चुकी हैं। इंट्रेस्टिंग बात यह है कई सिलेब्स की तरह वह खुद को भूखा नहीं रहीं बल्कि खा-पीकर वजन कम कर रही हैं। घर का खाना उनका भी सीक्रेट है। यहां जानें अंशुला ने कैसे वजन कम किया।

घर का खाना फिटनेस का राज

किसी की वेट लॉस जर्नी वजन कम करने वालों के लिए मोटिवेशनल फोर्स होती है। फिटनेस के लिए लोग सिलेब्स को रोल मॉडल मानते हैं। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन भी चर्चा में है। वह इंस्टाग्राम पर ही बता चुकी हैं उनके फिट होने का क्या सीक्रेट है। अंशुला ने AMA यानी Ask Me Anything सेशन में लोगों के सवालों के जवाब दिए थे। जब उनसे पूछा गया कि फेवरिट खाना क्या है तो अंशुला ने जवाब दिया, दादी का घर का खाना। वह जो भी बनाती हैं वह सबसे यमी होता है।

अंशुला ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाती हैं, इस पर जवाब दिया था, अगर मैं घर पर खा रही हूं तो पूरे दिन इस तरह से खाना होता है...

नाश्ता: कॉफी के साथ एक टोस्ट और अंडा या फिर अंडा और आधा ऐवोकाडो।

सारा अली खान और भूमि पेडनेकर ने ये दो टिप्स फॉलो कर घटाया 40 किलो वजन, इनकी जर्नी से सीखें

नाश्ते के बाद ब्लैक कॉफी

लंच: एकदम भारतीय खाना होता है- 1-2 रागी की रोटी, 100-150 ग्राम बोनलेस चिकन+ बड़ा बॉल सब्जी।

अंशुला ने बताया था कि वह सब्जियों के मामले में चूजी नहीं हैं। भारतीय स्टाइल में बना दी जाए तो कुछ भी खा लेती हैं। कभी-कभी किनोआ या लेंटिल-बेस्ड पास्ता, इसके साथ सब्जियों की सलाद और ग्रिल्ड चिकन या चिकन विंग्स।

स्नैक्स: यह डिपेंड करता है कि कितनी भूख लगी है। अगर वर्क आउट के पहले या बाद में खाना है तो फ्रूट्स के साथ नट्स या नट्स बटर, एक एग सैंडविच या वेजिटेबल सैंडविच या चिकन और वेजिटेबल सलाद में से एक चीज। नहीं तो प्रोटीन शेक के साथ नट्स या एक-दो थेपला।

डिनर: रोस्टेड चिकन या तंदूरी चिकन साथ में सब्जियां। या रागी की रोटी के साथ बोनलेस चिकन जो कि इंडियन स्टाइल में बना होता है साथ में एक बोल सब्जियां (इंडियन करी)

अंशुला ने बताया था कि वह देर तक जागती हैं तो अगर मैं डिनर के बाद भूखी हो जाती हूं तो प्रोटीन शेक या प्रोटीन वाला स्नैक लेती हैं। अंशुला को मीठा पसंद है तो वह चॉकलेट लावा केक भी खाती हैं।

वर्कआउट: अंशुला ने बताया था कि उनकी ट्रेनर प्रोग्राम बदलती रहती हैं लेकिन एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट के साथ कुछ फंक्शन ट्रेनिंग होती है। एक हफ्ते में 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 1-2 दिन कार्डियो करती हैं।