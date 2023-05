आयुर्वेद के अनुसार किडनी की सेहत के लिए जरूरी हैं ये 7 चीजें, डाइट में जरूर करें शामिल

ऐप पर पढ़ें

Best Foods To Keep Your Kidneys Healthy: व्यक्ति के शरीर में किडनी की अहम भूमिका होती है। ये कई तरह से हमारे शरीर में मिनरल्स और वाटर को बैलेंस करती हैं। किडनी की ही मदद से शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती हैं। यही वजह है कि किडनी के पुराने रोगों या इससे जुड़ी समस्याओं में खानपान का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार जाने-अनजाने खान-पान से जुड़ी कुछ गलतियां करने पर किडनी की सेहत खतरे में आ जाती है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किन चीजों को आहार में शामिल करना किडनी की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आइए इस बारे में जानकारी देते हुए कर्मा आयुर्वेदा के प्रमुख आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. पुनीत बता रहे हैं कि किडनी की सेहत को बनाए रखने के लिए किन चीजों को आहार में शामिल करना चाहिए।

सेब-

सेब किडनी व दिल दोनों के लिए फायदेमंद है। सेब के घुलनशील रेशे कोलेस्ट्रोल और शर्करा का स्तर कम कर देते हैं। सेब का छिलका एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। ताजे सेब से विटामिन-सी पर्याप्त मिलता है। इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं। इन पर शहद की कुछ बूंदें व दालचीनी छिड़क कर इनका मजा लें।

बेरी-

बेरी भी एंटीऑक्सीडेंट्स के अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें शरीर के लिए मददगार अनेक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। विशेष रूप से ब्लूबेरी में अत्यधिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इससे कुछ मात्रा में विटामिन-सी और फाइबर भी मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी और करौंदे नियमित खाएं।

खट्टे फल-

किडनी सही रखने के लिए विटामिन-सी पर्याप्त खाना चाहिए। नींबू और संतरे में यह पर्याप्त मात्रा में होता है। कुछ शोध यहां तक कहते हैं कि पानी में नीबू का रस या नीबू पानी रोज पीने से पथरी होने की दर भी कम हो जाती है। शरीर से टॉक्सिक निकलते हैं।

लाल अंगूर-

किडनी के पुराने रोगों में मददगार फल है लाल अंगूर। इनमें सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं। किडनी के रोगियों को इनसे बचने की सलाह दी जाती है। फ्लेवनॉएड्स के कारण इनका रंग लाल होता है।

केल-

यह गोभी की प्रजाति की हरी सब्जी है, जिसमें विटामिन-ए, सी और कुछ अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में किडनी की कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने वाले विटामिन और खनिज पाए जाते हैं।

लाल शिमला मिर्च-

पोटेशियम की मात्रा कम होने से यह किडनी मरीजों के लिए आदर्श मानी जाती है। इसमें विटामिन-सी, ए, बी6, फाइबर और फोलिक एसिड भी पर्याप्त होते हैं।

शकरकंद-

शकरकंद को दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है। इनमें मौजूद अत्याधिक फाइबर धीरे-धीरे टूटता है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है।

सलाह-

किडनी के पुराने मरीजों को फॉस्फोरस की अधिक मात्रा वाले खाद्य-पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जैसे, मांस, मछली, डेरी उत्पाद, फली व बादाम आदि। लाल मांस के रूप में प्रोटीन भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस संबंध में किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलना भी अच्छा रहता है।