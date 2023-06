मुंह की बदबू से लेकर दांतों की सफेदी के लिए ऐसे करें फिटकिरी का इस्तेमाल, दूर होंगी समस्याएं

ऐप पर पढ़ें

Best method to use alum for teeth: फिटकिरी का इस्तेमाल केवल शेविंग किट में ही नहीं किया जाता बल्कि ये और भी काफी सारे काम में आ सकती है। इसकी मदद से ना केवल स्किन की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है बल्कि ये दांतों की सेहत के लिये भी फायदेमंद है। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो फिटकिरी को यूज करके देखें। ये मुंह से आने वाली बदबू को दूर भगाने के साथ ही पीले दांतों को चमकाने में भी मदद करेगी। तो चलिए जानें एक फिटिकरी के पूरे सात फायदे और कैसे करें फिटकिरी को इस्तेमाल।

दांतों में दर्द

कई बार दांतों में दर्द होने लगता है जो काफी असहनीय होता है। दांतों में दर्द अक्सर परेशान कर देता है तो फिटकिरी के पाउडर का इस्तेमाल करें। दांत दर्द की समस्या में आराम मिलेगा। फिटकिरी के पाउडर को दर्द वाले दांत में लेकर रगड़ दें। इससे दांतों का दर्द कम हो जाएगा।

मुंह की बदबू के लिए है काम की फिटकिरी

मुंह से आने वाली बदबू अक्सर शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। ऐसे में फिटकिरी की मदद से इससे निजात पाया जा सकता है। बस पानी में फिटकिरी को घोल लें। रोजाना ब्रश के बाद इस पानी से कुल्ला करें। मुंह से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए रोजाना कुल्ला करें। कुछ ही दिनों ये समस्या कम हो जाएगी।

नेचुरल माउथवॉश

फिटकिरी पानी को घोलकर किसी शीशी में भरकर रख लें। रोजाना इसे माउथवाश की तरह इस्तेमाल करें। ये दांतों को बैक्टीरिया फ्री रखने और मसूड़ों की सेहत सही रखने में मदद करेगा।

मुंह के छालों में मिल सकती राहत

मुंह में छाले बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं। कई बार ये छाले घाव का रूप ले लेते हैं और काफी दर्द करते हैं। इस तरह की समस्या होने पर फिटकिरी को पीसकर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को घाव या छाले वाली जगह पर लगाएं। कुछ दिनों तक इसे लगातार लगाने से मुंह के घाव को ठीक होने में मदद मिलती है।

मसूड़ों से खून आने पर

मसूड़ों से खून आने की समस्या अक्सर पायरिया का लक्षण होता है। जिसमे फिटकिरी फायदेमंद होती है। एक गिलास गर्म पानी में फिटकिरी को घोल लें। साथ में सेंधा नमक डालें और दिनभर में तीन से चार बार कुल्ला करें। मसूड़ों से खून निकलने की समस्या से राहत मिलेगा।

पीले दांतों के लिए फिटकिरी

दांत अगर पीले हो गए हैं तो फिटकिरी के पाउडर में सेंधा नमक मिलाएं और सरसों के तेल में पेस्ट बनाकर इससे दांतों को रगड़ें। रोजाना दो बार दांतों की इस पेस्ट से सफाई करने से कुछ ही दिनों में दांतों के पीलेपन से छुटकारा मिल जाएगा।