घर में बनाएं न्यूट्रिशनिस्ट का बताया हर्बल सीरप, खांसी में मिलेगा आराम
Homemade Herbal Syrup: सर्दी के सीजन में जरा सी खांसी आते ही कफ सीरप पीना शुरू कर देते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। घर में नेचुरल चीजों से बने हर्बल कफ सीरप सीजनल खांसी से आराम दिला सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने हर्बल सीरप बनाने का फार्मूला शेयर किया है।
Wed, 3 Dec 2025 01:15 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
ठंड का मौसम है। ऐसे में सर्दी-जुकाम काफी सारे लोगों को जकड़ लेता है और जुकाम के साथ ही खांसी आना भी शुरू हो जाती है। इस खांसी से राहत पाने के लिए काफी सारे लोग कफ सीरप पी लेते हैं। लेकिन हर छोटी खांसी के लिए कफ सीरप बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के पीने की बजाय इस नेचुरल हर्बल सीरप को ट्राई करें। जिसे न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस हर्बल सीरप से खांसी में आराम मिलेगा।
होममेड हर्बल सीरप बनाने का सामान
अदरक, पिप्पली, मुलेठी, तुलसी, शहद इन पांचों की चीजों की मदद से हर्बल सीरप बनकर तैयार हो जाएगा।
होममेड हर्बल सीरप कैसे बनाएं
- हर्बल सीरप बनाने के लिए एक गांठ अदरक की लेकर उसे कद्दूकस कर लें। फिर इसके रस को छानकर किसी कांच के बाउल में रखें। जिससे कि ये मेटल के साथ रिएक्ट ना करें।
- अब मुलेठी और पिप्पली को ग्राइंडर जार में पीसकर पाउडर बना लें और छन्नी से छान लें। जिससे कि महीन पाउडर मिल जाए। अब अदरक के रस में इन दोनों चीज के पाउडर को मिला लें।
- तुलसी की पत्ती को इमामदस्ते में या फिर मिक्सर जार में पीसकर रस को अदरक के रस में मिला लें।
- सबसे आखिरी में इसमे दो चम्मच के करीब शहद मिलाएं और किसी कांच की शीशी में भर लें। खांसी से आराम पाने के लिए इस हर्बल सीरप को पिएं। हर्बल कफ सीरप में अदरक गले की खराश को कम करने में मदद करेगी और साथ मुलेठी जिसे WHO ने खांसी के लक्षणों से आराम पहुंचाने वाला बताया है। साथ में लांग पिप्पली जो जकड़न को कम करने में मदद करती है। वहीं तुलसी के पत्ते इम्यून सिस्टम को बेहतर तरीके से रिस्पांस करने में मदद करते हैं। वहीं शहद रात को आने वाली खांसी और गले की खराश में राहत पहुंचाता है। साथ ही बार-बार आने वाली खांसी की फ्रिक्वेंसी को रोकेगा।
