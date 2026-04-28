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गर्मियों में बार-बार दस्त से परेशान? ट्राई करें न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये 3 चीजों वाला नुस्खा

Apr 28, 2026 11:27 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में शरीर में पानी की कमी, खराब खानपान और हीट वेव की वजह से पेट जल्दी खराब हो सकता है। इससे बार-बार दस्त की समस्या हो जाती है। जानें एक ऐसे ही उपाय के बारे में जो पेट को ठंडा रखने में मदद कर सकता है।

गर्मियों में बार-बार दस्त से परेशान? ट्राई करें न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये 3 चीजों वाला नुस्खा

गर्मियों में लूज मोशन यानी दस्त की समस्या काफी आम हो जाती है। बढ़ती गर्मी, शरीर में पानी की कमी, बाहर का खाना और पाचन तंत्र का कमजोर होना इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। बार-बार दस्त होने से शरीर में कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए समय रहते इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन हल्के मामलों में कुछ आसान और नेचुरल उपाय भी मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, जो पेट को ठंडक देने और पाचन को संतुलित करने में सहायक होते हैं। सही समय और सही मात्रा में इनका सेवन करने से आपको राहत मिल सकती है और शरीर भी अंदर से संतुलित बना रहता है।

क्या है यह आसान उपाय?

न्यूट्रिशनिस्ट Shweta Shah के अनुसार, गर्मियों में पेट से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए कुछ नेचुरल चीजें बहुत असरदार हो सकती हैं। इनमें सबसे आसान और प्रभावी कॉम्बिनेशन है — दही + करी पत्ता + हल्दी।

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कैसे बनाएं?

  • 2 चम्मच ताजा दही लें
  • इसमें 7–8 करी पत्ते (सूखे या बारीक कटे हुए) मिलाएं
  • चुटकी भर हल्दी डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें।

कब और कैसे लें?

  • इसे सुबह के समय लें
  • लगातार 7–8 दिन तक इसका सेवन करें

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यह कैसे काम करता है?

  1. पेट को ठंडक देता है: दही की तासीर ठंडी होती है, जो गर्मी के असर को कम करती है और पेट को शांत रखती है।
  2. स्टूल को बांधने में मदद करता है: करी पत्ता और दही मिलकर पेट को स्थिर करते हैं जिससे बार-बार होने वाले लूज मोशन में राहत मिल सकती है।
  3. पाचन को बेहतर बनाता है: दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया (प्रोबायोटिक्स) पाचन को सुधारते हैं और आंतों को हेल्दी रखते हैं।
  4. पित्त को संतुलित करता है: हल्दी और करी पत्ता शरीर में बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं, जो गर्मियों में पेट खराब होने का एक कारण होता है।

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किन बातों का रखें ध्यान?

  • बहुत ज्यादा लूज मोशन होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
  • शरीर को हाइड्रेट रखें (ORS, पानी, नारियल पानी)।
  • बहुत मसालेदार और बाहर का खाना अवॉइड करें।

क्या यह पूरी तरह इलाज है?

यह एक नेचुरल और सहायक उपाय जरूर है जो हल्के लक्षणों में मदद कर सकता है। लेकिन अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे या ज्यादा गंभीर हो, तो नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर से सही सलाह और इलाज जरूर लें।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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