गर्मियों में बार-बार दस्त से परेशान? ट्राई करें न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये 3 चीजों वाला नुस्खा
गर्मियों में शरीर में पानी की कमी, खराब खानपान और हीट वेव की वजह से पेट जल्दी खराब हो सकता है। इससे बार-बार दस्त की समस्या हो जाती है। जानें एक ऐसे ही उपाय के बारे में जो पेट को ठंडा रखने में मदद कर सकता है।
गर्मियों में लूज मोशन यानी दस्त की समस्या काफी आम हो जाती है। बढ़ती गर्मी, शरीर में पानी की कमी, बाहर का खाना और पाचन तंत्र का कमजोर होना इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। बार-बार दस्त होने से शरीर में कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए समय रहते इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन हल्के मामलों में कुछ आसान और नेचुरल उपाय भी मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, जो पेट को ठंडक देने और पाचन को संतुलित करने में सहायक होते हैं। सही समय और सही मात्रा में इनका सेवन करने से आपको राहत मिल सकती है और शरीर भी अंदर से संतुलित बना रहता है।
क्या है यह आसान उपाय?
न्यूट्रिशनिस्ट Shweta Shah के अनुसार, गर्मियों में पेट से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए कुछ नेचुरल चीजें बहुत असरदार हो सकती हैं। इनमें सबसे आसान और प्रभावी कॉम्बिनेशन है — दही + करी पत्ता + हल्दी।
कैसे बनाएं?
- 2 चम्मच ताजा दही लें
- इसमें 7–8 करी पत्ते (सूखे या बारीक कटे हुए) मिलाएं
- चुटकी भर हल्दी डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें।
कब और कैसे लें?
- इसे सुबह के समय लें
- लगातार 7–8 दिन तक इसका सेवन करें
यह कैसे काम करता है?
- पेट को ठंडक देता है: दही की तासीर ठंडी होती है, जो गर्मी के असर को कम करती है और पेट को शांत रखती है।
- स्टूल को बांधने में मदद करता है: करी पत्ता और दही मिलकर पेट को स्थिर करते हैं जिससे बार-बार होने वाले लूज मोशन में राहत मिल सकती है।
- पाचन को बेहतर बनाता है: दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया (प्रोबायोटिक्स) पाचन को सुधारते हैं और आंतों को हेल्दी रखते हैं।
- पित्त को संतुलित करता है: हल्दी और करी पत्ता शरीर में बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं, जो गर्मियों में पेट खराब होने का एक कारण होता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
- बहुत ज्यादा लूज मोशन होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
- शरीर को हाइड्रेट रखें (ORS, पानी, नारियल पानी)।
- बहुत मसालेदार और बाहर का खाना अवॉइड करें।
क्या यह पूरी तरह इलाज है?
यह एक नेचुरल और सहायक उपाय जरूर है जो हल्के लक्षणों में मदद कर सकता है। लेकिन अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे या ज्यादा गंभीर हो, तो नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर से सही सलाह और इलाज जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।