हर घर के किचन में आसानी से मिल जाते हैं ये फूड आइटम्स, बच्चों को करते हैं नुकसान

संक्षेप: Common Harmful Food Items For Kids: हर घर के किचन में कुछ फूड आइटम्स स्पेशली बच्चों के लिए रखे होते हैं। जिन्हें पैरेंट्स बगैर फायदा-नुकसान सोचे ही खिला देती हैं। जबकि ये फूड्स बच्चे की सेहत पर लंबे समय में असर डालते हैं।

बच्चों को हेल्दी फूड्स तो सभी पैरेंट्स खिलाना चाहते हैं। लेकिन इन हेल्दी फूड्स में कुछ फूड्स ऐसे शामिल होते हैं जो आपके बच्चे की सेहत के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं हैं। लेकिन ये डाइट में इस तरह से घुलमिल गए हैं कि इनके नुकसान के बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं। जैसे कि ये 7 फूड्स, जिन्हें आप बच्चों को अक्सर खिलाते हैं। लेकिन ये बच्चे की सेहत पर लांग टाइम में निगेटिव इफेक्ट डालते हैं।

ब्रेकफास्ट में दूध काफी सारी मांए बच्चों को सुबह स्कूल जाने के पहले ब्रेकफास्ट में दूध पिलाकर भेजती हैं। जबकि अकेले दूध पीने से बच्चे के ब्लड शुगर स्पाइक होने के चांस होते हैं और बच्चा एक घंटे के अंदर फिर से भूखा हो जाएगा। इसके बजाय बच्चे को दूध के साथ अंडे या फिर पराठा, पोहा या स्प्राउट्स बनाकर दें।

स्नैक्स में बिस्कुट बच्चा अगर कुछ खाने की जिद कर रहा तो ज्यादातर मांएं पैकेट में मिलने वाले बिस्कुट्स को खिला देती हैं। ये बहुत ही आसान सा स्नैक्स हर घर में रखा होता है। खासतौर पर बच्चों के लिए अलग-अलग वैराइटी वाले बिस्कुट लाकर रखे जाते हैं जबकि ये सारे बिस्कुट अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं और इनमे शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है। जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और पेट को तो बिल्कुल नहीं भरते। बिस्कुट की बजाय हेल्दी स्नैक्स दें जैसे कि फ्रूट्स, मखाना, चीज क्यूब्स।

फ्रूट जूस बच्चे ने जिद की पैरेंट्स कुछ हेल्दी समझे जाने वाले फ्रूट जूस बच्चों को पीने के लिए दे देते हैं। जबकि ये सारे पैकेज्ड फ्रूट जूस फाइबर लेस होते हैं। साथ ही इनमे शुगर लोडेड होती है जो बच्चों में शुगर स्पाइक करने का कारण बनती है। जिससे बच्चे हाइपरएक्टिव हो जाते और कुछ ही घंटों में उनकी एनर्जी क्रैश होने लगती है।

कॉर्नफ्लैक्स और दूध कॉर्नफ्लैक्स और दूध तो ज्यादातर बच्चों का ब्रेकफास्ट होता है। जबकि कॉर्नफ्लैक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिससे अचानक से भूख लगती है। कॉर्नफ्लैक्स की बजाय ओट्स, इडली, उपमा या दही को बच्चे के ब्रेकफास्ट में शामिल करें।

चीज स्लाइस बच्चों को चीज स्लाइस प्रोटीन का इनटेक बढ़ाने के लिए दे रहीं तो ये बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये चीज स्लाइस इमल्सिफाइड ऑयल से तैयार होती हैं और इनमे बहुत ही थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसकी बजाय आप होममेड पनीर, चीज ब्लॉक, टोफू या अंडे खाने को दें।

शाम के नाश्ते में मीठे स्नैक्स शाम के नाश्ते में बच्चे को मीठे स्नैक्स ना दें। ये बच्चों के स्लीप को ब्लॉक करता है और इरेटिबिलिटी को बढ़ाता है। मीठे स्नैक्स की बजाय बच्चे को नट्स, उबला चना या फ्रूट खाने को दें।

दूध में मिलाने वाले हेल्दी पाउडर मार्केट में मिलने वाले हेल्दी पाउडर ड्रिंक को पिलाना भी काफी कॉमन है। जबकि ये ड्रिंक्स ज्यादातर सिंथेटिक फोर्टिफिकेशन से तैयार होते हैं। इसकी बजाय आप दूध के साथ कोको पाउडर, खजूर या फिर पीनट बटर को दे सकती हैं।