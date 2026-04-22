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ऐसे घर में रहना नही है किसी मुसीबत से कम, शिफ्ट होने से पहले जरूर चेक कर लें

Apr 22, 2026 12:19 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो भूलकर भी ऐसे घरों को ना खरीदें या शिफ्ट करें जहां की इंटीरियर डिजाइन इन 4 तरह की हो। नहीं तो पूरा टाइम सफाई में जाएगा या आपकी हेल्थ पर बैड इफेक्ट होगा।

ऐसे घर में रहना नही है किसी मुसीबत से कम, शिफ्ट होने से पहले जरूर चेक कर लें

घर खरीद रहे हैं या फिर किराए पर ले रहे हैं तो बिल्डिंग, कॉलोनी सबकुछ चेक करते होंगे। फिर किसी फ्लैट या घर में जहां की खिड़कियां बड़ी-बड़ी हों, उसमे ओपन किचन हो और डेकोरेटेड सामान रखने के लिए बने ओपन शेल्व्स देखकर एस्थेटिक वाइब्स आती है और आप उसे खरीद लेते हैं या फिर शिफ्ट हो जाते हैं। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में तो इस तरह के घर में रहना फैशन बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे खास डिजाइन वाले एस्थेटिक घर किसी के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। क्योंकि फोटोज में दिख रहा सुंदर घर रहने के बाद कई तरह की दिक्कत देता है और जब आप ऐसे घरों में रहना शुरू करते हैं तो तब पता चलता है। तो अगर आप भी इन 4 डिजाइन वाले घर को रहने के लिए चुन रहे तो जान लें इनके नुकसान....

बड़ी खिड़कियों वाले कमरे (फ्रेंच विंडो)

आजकल ज्यादातर घरों में आपको पूरे दीवार पर लगी हुई खिड़कियां मिल जाएंगी। जिन्हें फ्रेंच विंडो बोलते हैं। ये खिड़कियां दिखने में तो काफी एस्थेटिक लगती है। लेकिन हकीकत में ऐसे घरों में रहना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास का मौसम लगभग 7-8 महीने गर्म ही रहता है। केवल नवंबर से लेकर फरवरी तक ही इन खिड़कियों से आने वाली धूप बर्दाश्त की जाती है। बाकी महीनों में आपको ऐसी खिड़कियां ढंककर रखनी पड़ती है। जिसकी वजह से पर्दे का खर्च, उन्हें साफ करने का झंझट, खिड़कियों की सफाई का झंझट अलग झेलना पड़ता है। तो ऐसी बड़ी खिड़कियों वाले घरों को अवॉएड कर या इनमे प्रॉपर सनलाइट को डिफ्यूज करने वाले कर्टेंस लगवाएं।

ओपन शेल्व्स

घर में यहां वहां ओपन शेल्व्स काफी एस्थेटिक दिखते हैं। लेकिन इन पर इतनी ज्यादा धूल-मिट्टी और गंदगी होती है कि रोज सफाई भी कम पड़ जाती है। तो घर में बंद शेल्व्स बनवाना या रखना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा।

ओपन किचन

घर का ओपन किचन मतलब लेडीज के लिए बढ़ा हुआ काम। हाई पावर चिमनी लगी होने के बाद भी किचन से निकलने वाली महक और धुआं ड्राइंग रूप को खराब कर सकता है। ओपन किचन है तो काफी अच्छी क्वालिटी की चिमनी लगवाएं जो आपके किचन का सारा धुआं निकाल दें और चिपचिप वाली गंदगी ना फैले।

कार्पेट डिजाइन

काफी सारे घरों के हर कोने में कार्पेट बिछा होता है या दीवारों पर भी लोग लगवाते है। लेकिन दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पर ऐसे घर केवल डस्ट कलेक्टर होते हैं। जिनमे रहने से आपकी सांसों में धूल-मिट्टी ही जाएगी। तो घर की हर जमीन पर कार्पेट बिछा है तो ऐसे घरों में ना रहें या फौरन हटवा दें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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