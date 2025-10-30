रोज चावल खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं? मुंबई के सर्जन ने बताया छोड़ना जरूरी है या नहीं!

संक्षेप: कुछ लोग मानते हैं कि चावल इंफ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं और हड्डियों को कमजोर करते हैं। लेकिन क्या वाकई चावल हमारी सेहत के इतने बड़े दुश्मन हैं? इसपर एक्सपर्ट ने अपनी राय साझा की है, आइए जानते हैं।

चावल हमारी डाइट का बहुत अहम हिस्सा हैं। देश के ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर चावल खाते हैं। लेकिन आजकल कार्ब्स फ्री डाइट काफी पॉपुलर हो रही है, जिसमें लोग चावल को पूरी तरह डाइट से बाहर कर रहे हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि चावल अनहेल्दी होते हैं, इसलिए अगर हेल्दी और फिट रहना है तो चावल खाना बंद करना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चावल इंफ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं और हड्डियों को कमजोर करते हैं। लेकिन क्या वाकई चावल हमारी सेहत के इतने बड़े दुश्मन हैं? और क्या वाकई हेल्दी रहने के लिए इन्हें डाइट से पूरी तरह बाहर करना जरूरी है? इसी बारे में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ मनन वोरा से एक पोस्ट साझा की है, आइए विस्तार से जानते हैं।

हेल्दी रहने के लिए चावल छोड़ना जरूरी है? डॉ मनन कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है कि आपको हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट से चावल को पूरी तरह बाहर करना होगा। जबकि चावल तो इंस्टेंट एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स हैं। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनमें सोडियम और फैट की मात्रा भी काफी कम होती है। इतना ही नहीं चावल में आयरन, विटामिन बी और मैग्नीशियम जैसी कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं।

चावल खाने से कमजोर होती है हड्डियां? चावल को ले कर एक मिथ और भी काफी पॉपुलर ही कि इन्हें खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं। डॉ कहते हैं कि आपकी हड्डियों और जोड़ों को हेल्दी रहने के लिए मसल स्ट्रेंथ और रिकवरी की जरूरत होती है। वहीं मसल रिकवरी के लिए ग्लाइकोजन जरूरी होता है, जो कार्ब्स से आता है। ऐसे में जब आप चावल जैसे कार्ब्स अपनी डाइट से बाहर कर देते हैं, तो ग्लाइकोजन कम होने लगता है, जिससे आपकी मसल रिकवरी में मुश्किल आती है और बोन सपोर्टिंग टिशू में भी ज्यादा माइक्रो स्ट्रेस होने लगता है।