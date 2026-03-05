फैटी लिवर को लेकर लोगों के मन में रहती हैं ये गलतफहमियां, समय पर दूर करना है जरूरी
Myth About Fatty Liver Disease Common People Believe: फैटी लिवर को लेकर काफी सारी बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर बताई जाती हैं। फिर भी काफी सारे लोगों के मन में इस बीमारी से जुड़ी कुछ गलतफहमियां हैं जिसे दूर करना जरूरी है।
फैटी लिवर के बारे में दिन पर दिन जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है। उतना ही ज्यादा लोग इसे लेकर लापरवाही कर रहे। काफी सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है कि फैटी लिवर डिसीज जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि इसके शुरुआती स्टेज में किसी तरह के खास लक्षण, दर्द या बॉडी में बाहरी डैमेज नजर नहीं आता। जिसकी वजह से फैटी लिवर से होने वाला डैमज सालों दिखता ही नहीं। अगर किसी को नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है तो इन गलतफहमियों को जरूर दूर कर लें।
फैटी लिवर की समस्या एल्कोहल पीने वालों को होती है
आजकल के टाइम में जब 70 प्रतिशत केस नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के हैं। ऐसे में ये मानना कि केवल शराब पीने वाले को ही फैटी लिवर की दिक्कत होगी, पूरी तरह से गलत है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के मरीज करीब 70 प्रतिशत हैं जिन्हें ये समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्सेस वेट, खराब डाइट और जेनेटिक कारणों से हो रही।
अगर ओवरवेट नहीं है तो लिवर खराब नहीं होगा
काफी सारे लोगों को लगता है कि उनका वजन ज्यादा नहीं इसलिए उन्हें फैटी लिवर की समस्या नहीं होगी जबकि काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दिखने में पतले-दुबले हैं लेकिन उन्हें फैटी लिवर की दिक्कत है। विसरल फैट ज्यादातर अंदरुनी अंगों के आसपास जमा होता है जो बाहर की तरफ नहीं दिखता। स्टडी कहती है कि कमर के आसपास का घेरा फैटी लिवर के कनेक्टेड होता है। पूरे बॉडी वेट से इसका कोई रिलेशन नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में छपी स्टडी के मुताबिक ऐसे लोग जिनका बीएमआई नॉर्मल है लेकिन कमर का साइज ज्यादा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं, उन्हें फैटी लिवर का रिस्क रहता है।
नॉर्मल लिवर एंजाइम का मतलब नो प्रॉब्लम
एक्सपर्ट के मुताबिक नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज शुरुआती स्टेज में नॉर्मल एंजाइम लेवल होने पर भी रहता है। कई बार ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं लेकिन लिवर के आसपास फैट जमा होता रहता है।
फैटी लिवर से कोई नुकसान नहीं है और कभी भी ठीक हो सकता है
फैटी लिवर को शुरुआती स्टेज में ठीक किया जा सकता है। लेकिन लगातार फैट बनने से नॉनएल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस बन जाता है। जिसे दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। फैटी लिवर की स्टेज बदलने के साथ इसे दोबारा से सही नहीं किया जा सकता।
अगर लक्षण नहीं है तो कोई बीमारी नही है
फैटी लिवर होने के शुरुआती स्टेज में शरीर में अक्सर किसी तरह के लक्षण नहीं दिखते। केवल थकान, खराब नींद,राइट साइड में पेट में हैवीनेस, गर्दन की स्किन में डार्कनेस या फिर अचानक से पेट के आसपास वजन बढ़ रहा। अक्सर फैटी लिवर के शुरुआती कंडीशन में दर्द नहीं होते केवल कुछ मेटाबॉलिक चेंज बॉडी में नजर आते हैं।
शुगर की वजह से फैटी लिवर होता है
शुगर की वजह से फैटी लिवर होता है। लेकिन ये रिफाइंड कार्ब्स, खराब स्लीप, स्ट्रेस हार्मोन, इनएक्टिविटी और सही समय पर खाना ना खाने की वजह से भी होता है। एनआईएच की रिसर्च के मुताबिक इंसुलिन रेजिस्टेंस केवल शुगर इनटेक से नहीं होता।
केवल दवा ही इलाज है
फैटी लिवर होने पर दवा लेने पर ठीक हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी एक दवा फैटी लिवर के लिए नहीं होती। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए वजन घटाना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डेली मूवमेंट, स्लीप और सही खानपान जरूरी होता है। फैटी लिवर में लाइफस्टाइल को सही करना जरूरी होता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।