क्या आप अब भी मानते हैं ‘सुबह की धूप से मिलता है Vitamin D’? न्यूट्रिशनिस्ट ने तोड़ा ये मिथ
क्या आप भी मानते हैं कि सुबह की हल्की धूप से Vitamin D मिलता है? न्यूट्रिशनिस्ट Nikita Bardia बताती हैं कि Vitamin D के लिए सही समय कुछ और ही है। जानिए इस आम मिथ की सच्चाई।
भारत में पीढ़ियों से यह बात कही जाती रही है कि 'सुबह की धूप सबसे सेहतमंद होती है' और इससे Vitamin D भरपूर मिलता है। पार्क में टहलते बुजुर्ग हों या घर की छत पर धूप सेकते लोग- अधिकांश को लगता है कि सूर्योदय की हल्की धूप Vitamin D की कमी पूरी कर देती है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट Nikita Bardia के अनुसार यह एक आम लेकिन गलतफहमी से भरा मिथ है, जिसे समझना बेहद जरूरी है।
सुबह की धूप और Vitamin D का सच
न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि Vitamin D का निर्माण शरीर में किसी भी तरह की धूप से नहीं होता, बल्कि इसके लिए UVB rays की जरूरत होती है। सुबह-सुबह सूरज क्षितिज के पास होता है, इस समय UVB किरणें बेहद कमजोर रहती हैं। ऐसे में चाहे आप कितनी देर भी हल्की धूप में बैठें, Vitamin D बनने की प्रक्रिया लगभग नहीं के बराबर होती है। यानी सुबह की धूप मूड बेहतर करती है, सर्केडियन रिदम (body clock) को ठीक करती है और मानसिक शांति देती है लेकिन Vitamin D के लिए पर्याप्त नहीं होती।
Vitamin D के लिए सही समय कौन सा है?
एक्सपर्ट के अनुसार, जब सूरज ऊपर होता है- यानि लेट मॉर्निंग से अर्ली आफ्टरनून (करीब 10:30 बजे से 2 बजे तक)- तभी UVB rays सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। यही वह समय है जब त्वचा में Vitamin D synthesis सही ढंग से होता है।
इसका मतलब साफ है:
- गर्मी महसूस होना ≠ Vitamin D मिलना
- सही किरणें मिलना जरूरी है, सिर्फ धूप नहीं।
Vitamin D पाने के लिए क्या करें?
न्यूट्रिशनिस्ट कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स बताती हैं:
- मिड-मॉर्निंग में 15–25 मिनट धूप लें।
- सिर्फ चेहरा नहीं, बांह और पैर भी एक्सपोज करें।
- रोज थोड़ी देर धूप लें, हफ्ते में एक बार घंटों बैठने से बेहतर।
- धूप के साथ सही फैट वाला खाना लें (घी, नट्स आदि)
किन बातों से बचें?
- सिर्फ सूर्योदय की धूप पर निर्भर ना रहें।
- कांच या खिड़की के पीछे बैठकर धूप ना लें (UVB नहीं पहुंचती)।
- यह ना समझें कि 2 मिनट की धूप काफी है।
- Vitamin D absorption में डाइट की भूमिका को नजरअंदाज ना करें।
सुबह की धूप V/S मिड-मॉर्निंग धूप
सुबह की धूप और मिड-मॉर्निंग धूप- दोनों के फायदे अलग हैं।
सुबह की धूप: नींद, मूड और मानसिक सेहत के लिए
मिड-मॉर्निंग धूप: Vitamin D के लिए
दोनों का काम अलग है और दोनों को मिलाकर ही शरीर को पूरा फायदा मिलता है।
हेल्थ नोट: अगर आप Vitamin D deficiency से जूझ रहे हैं और सिर्फ सुबह की धूप पर भरोसा कर रहे हैं, तो अब वक्त है अपनी आदत बदलने का। सही समय, सही एक्सपोजर और सही पोषण- तीनों मिलकर ही Vitamin D की कमी को दूर कर सकते हैं। याद रखें, सेहत में मिथ नहीं, विज्ञान काम आता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
