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गट हेल्थ को बनाएं मजबूत! सुबह की शुरुआत करें इन 5 सेलिब्रिटी-फेवरेट ड्रिंक्स के साथ

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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गट हेल्थ केवल खाना पचाने का काम नहीं करती, बल्कि शरीर के कई अन्य कामों को भी प्रभावित करती है। इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है। यहां 5 सेलिब्रिटी के फेवरेट ड्रिंक्स के बारे में बता रहे हैं, जो गट हेल्थ के लिए बेहतरीन हैं।

गट हेल्थ को बनाएं मजबूत! सुबह की शुरुआत करें इन 5 सेलिब्रिटी-फेवरेट ड्रिंक्स के साथ

गट हेल्थ यानी आंतों का अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ आंतें खाने से पोषक तत्वों को अच्छी तरह अवशोषित करती हैं। वहीं शरीर के इम्यून सिस्टम का बड़ा हिस्सा आंतों से जुड़ा होता है। सेलिब्रिटीज अपनी सेहत का खासतौर से गट हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखते हैं। यहां 5 सेलिब्रिटीज के फेवरेट गट हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में जानिए।

1) कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी लॉन्ग ड्रेस

कियारा सुबह उठकर हल्दी का पानी पीती हैं। आसानी से बनने वाली इस ड्रिंक में ढेरों एंटीऑक्सिडेंट होते हैं। आसानी से बनने वाली ये ड्रिंक आपके रोजाना के रूटीन को काफी हद तक बूस्ट कर सका है। इसे बनाने के लिए गुनगुने पानी में हल्दी और शहद को अच्छे से मिलाएं और रोजाना सुबह खाली पेट पिएं।

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2) सोहा अली खान

सोहा अली खान

सोहा अली खान रोजाना फ्रेश नींबू का पानी पीती है। ये पाचन में मदद करता है और ब्लोटिंग की समस्या को कम करता है। इसमें चीया सीड्स मिलाने से फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। सुबह की शुरुआत पोषण भरी जेंटल ड्रिंक से करनी है तो ये बेस्ट है। इस पानी को बनाने के लिए नींबू, कद्दूकस किया अदरक, चिया सीड्स, हल्दी, काली मिर्च और एक चुटकी पिंक नमक को गुनगुने पानी में मिसाएं। अच्छे से मिक्स करें और इस फ्रेश ड्रिंक का मजा लें।

3) शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा रोजाना सीसीएफ ड्रिंक पीती हैं जिसे बनाने के लिए जीरा, धनिया, और सौंफ चाहिए। ये आयुर्वेदिक ड्रिंक पाचन को सपोर्ट करती है, ब्लोटिंग कम करती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है और रोजाना शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। इस बनाने के लिए एक चम्मट जीरा, धनिया और सौंफ को पानी में उबाल लें। इसे तब तक उबालें जब तक की ये पानी आधा ना हो जाए। फिर इसे छानकर पिएं।

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4) मलाइका अरोड़ा

malaika arora

फिटनेस फ्रीक मलाइका अरोड़ा रोजाना जीरा, अजवायन, सौंफ और नींबू के रस वाली ड्रिंक को पीती हैं। सिंपल तरह से बनने वाली ये ड्रिंक पाचन को सपोर्ट करती है। गट हेल्थ को बैलेंस करती है और दिन की अच्छी शुरुआत में मदद करती हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए जीरा, अजवायन, सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लें। फिर इसे एक रात पानी में भिगोएं। अगली सुबह पानी को उबालें। फिर नींबू डालें और खाली पेट इस ड्रिंक का मजा लें।

5) शालिनी पासी

शालिनी पासी डायट

शालिनी रोजाना सुबह डिटॉक्स वाटर पीती है। जीरा, अजवायन, दालचीनी, त्रिफला, काला नमक और नींबू से बना डिटॉक्स वॉटर पाचन के लिए बेहतरीन होता है। ये मीठे की क्रेविंग नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए बताई गई चीजों के पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाएं और फिर आधा नींबू मिलाकर अच्छे से मिक्स करें और सुबह पिएं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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