थायरॉइड मरीजों के लिए अमृत समान है ये घरेलू ड्रिंक– जानें इसका तरीका

संक्षेप: आयुर्वेद में थायरॉइड को संतुलित रखने के लिए एक खास घरेलू पेय का जिक्र मिलता है। यह प्राकृतिक उपाय हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है।

Thu, 30 Oct 2025 04:27 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आयुर्वेद में कई ऐसे घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जो शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक है धनिया के बीजों का पानी (Coriander Seeds Water) जिसे विशेष रूप से थायरॉइड की समस्या के लिए लाभकारी माना गया है। धनिया बीज शरीर से टॉक्सिन्स निकालने, मेटाबॉलिज्म को सुधारने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं जो थायरॉइड डिसऑर्डर के मुख्य कारणों में से एक हैं। सुबह खाली पेट धनिया पानी पीने से हार्मोन बैलेंस होता है और शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय बताया गया है।

आयुर्वेदिक तरीके से बनाएं धनिया पानी:

  • सामग्री लें: 1 चम्मच धनिया बीज और 1 कप पानी।
  • बनाने की विधि: पानी को उबालें और उसमें धनिया बीज डालें। इसे 10–15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, फिर ठंडा होने दें।
  • कब पिएं?: सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पिएं। नियमित सेवन से थायरॉइड हार्मोन धीरे-धीरे संतुलित होने लगते हैं।

धनिया पानी के प्रमुख फायदे

  • हार्मोनल बैलेंस: थायरॉइड हार्मोन के असंतुलन को नियंत्रित करने में सहायक।
  • डिटॉक्सिफिकेशन: शरीर से विषाक्त तत्व निकालकर लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है।
  • सूजन में राहत: थायरॉइड से जुड़ी सूजन और जलन को कम करता है।
  • मेटाबॉलिज्म बूस्टर: पाचन सुधारकर वजन को नियंत्रित करता है।
  • एंटीऑक्सीडेंट गुण: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।

सेहत की बात: धनिया के बीजों का पानी एक प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपाय है जो थायरॉइड को संतुलित रखने में मदद करता है। यह हार्मोनल असंतुलन, सूजन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। नियमित सेवन से शरीर में नेचुरल एनर्जी और हेल्थ बनी रहती है।

सावधानी: यदि आप थायरॉइड की दवाइयां ले रहे हैं तो धनिया पानी का सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

Health Tips Healthy Lifestyle

