थायरॉइड मरीजों के लिए अमृत समान है ये घरेलू ड्रिंक– जानें इसका तरीका

आयुर्वेद में कई ऐसे घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जो शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक है धनिया के बीजों का पानी (Coriander Seeds Water) जिसे विशेष रूप से थायरॉइड की समस्या के लिए लाभकारी माना गया है। धनिया बीज शरीर से टॉक्सिन्स निकालने, मेटाबॉलिज्म को सुधारने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं जो थायरॉइड डिसऑर्डर के मुख्य कारणों में से एक हैं। सुबह खाली पेट धनिया पानी पीने से हार्मोन बैलेंस होता है और शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय बताया गया है।