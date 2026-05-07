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सख्त या नरम, पेट की कौन सी चर्बी है ज्यादा खतरनाक? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताया

May 07, 2026 04:11 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Health Tips: पेट पर जमा फैट सिर्फ मोटापे की निशानी नहीं होता, बल्कि ये आपकी अंदरूनी हेल्थ के बारे में भी काफी कुछ बताता है। खासतौर पर अगर आपका पेट सख्त महसूस होता है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक विसरल फैट का संकेत हो सकता है।

सख्त या नरम, पेट की कौन सी चर्बी है ज्यादा खतरनाक? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताया

बेली फैट यानी पेट पर चर्बी जमा होना आजकल एक कॉमन समस्या बन चुकी है। ये देखने में तो खराब लगता ही है लेकिन बता दें सारा मामला सिर्फ लुक्स का ही नहीं है, बल्कि ये बेली फैट आपकी हेल्थ के बारे में भी काफी कुछ बताता है। अगर आप अपने पेट को हल्का सा दबाकर देखें तो दो चीजें हो सकती है। या हो ये फैट छूने पर मुलायम लग सकता है या फिर हार्ड यानी कठोर। आमतौर पर लोग इसपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सॉफ्ट बेली और हार्ड बेली दोनों में बड़ा फर्क होता है। फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन दोनों के बारे में बताया है। साथ ही, दोनों में से कौन सा खतरनाक है ये भी बताया है।

सॉफ्ट बेली फैट (Soft Belly Fat) क्या होता है?

अगर आपका पेट छूने पर काफी मुलायम महसूस होता है, तो इसे सॉफ्ट बेली कहा जाता है। डॉ शुभम बताते हैं कि सॉफ्ट बेली ज्यादातर Subcutaneous Fat होता है, जो स्किन के नीचे स्टोर होता है। ये आसानी से पिंच हो जाता है और इसका मेटाबॉलिक इंपैक्ट भी ज्यादा नहीं होता है। कुल मिलाकर ये नॉर्मल फैट होता है, जो हार्ड बेली की तुलना में कम खतरनाक माना जाता है।

क्या है हार्ड बेली फैट (Hard Belly fat)?

अगर आपको अपना पेट छूने पर सख्त महसूस होता है, तो ये हार्ड बेली फैट हो सकता है। ये विसरल फैट होता है, जो शरीर के अंदरूनी हिस्से जैसे लिवर, पैंक्रियाज और आंतों के आसपास जमा होता है। डॉ शुभम बताते हैं कि ये फैट इन्फ्लेमेटरी केमिकल और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई बीपी और हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

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सॉफ्ट बेली vs हार्ड बेली, क्या है खतरनाक?

कुल मिलाकर आसान शब्दों कहें तो अगर आपका पेट निकला हुआ है और छूने पर ये सॉफ्ट यानी मुलायम फील होता है तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपका पेट निकला हुआ है और टच करने पर सख्त लगता है, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। दरअसल हार्ड बेली यानी सख्त पेट, विसरल फैट की निशानी होता है, जो शरीर के अंदर मौजूद अंगों जैसे लिवर, आंत और पैंक्रियाज के आसपास जमा होने लगता है। ये आगे चलकर कई मेटाबॉलिक बीमारियों का कारण बन सकता है।

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सिर्फ वेट और BMI चेक करना काफी नहीं

गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य कहते हैं कि सिर्फ सिर्फ वजन या BMI देखकर हेल्थ का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कई लोग बाहर से ज्यादा मोटे नहीं दिखते लेकिन उनके पेट में विसरल फैट काफी मात्रा में जमा हो सकता है। यही वजह है कि ऊपर से फिट दिखने के बाद भी उन्हें फैटी लिवर, हाई बीपी या हार्ट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं।

कैसे कम करें अपना बेली फैट?

बेली फैट कम करने के लिए अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर कुछ टिप्स साझा करते हुए बताते हैं कि अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखें, डेली एक्सरसाइज या किसी भी तरह का मूवमेंट अपने रूटीन में शामिल करें। इसके साथ ही प्रॉपर नींद और कम स्ट्रेस लेना भी काफी मदद करेगा।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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