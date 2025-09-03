तेज खर्राटे लेना हो सकता है जानलेवा! डॉक्टर से जानें कैसे भारी पड़ सकती है ये गलती Snoring too loud can turns deadly Doctor explains the real risk, हेल्थ टिप्स - Hindustan
तेज खर्राटे लेना हो सकता है जानलेवा! डॉक्टर से जानें कैसे भारी पड़ सकती है ये गलती

क्या कभी आपने सोचा है कि खर्राटे लेना जानलेवा भी हो सकता है? डॉक्टर धमीजा ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे एक नॉर्मल सी दिखने वाली आदत जानलेवा हो सकती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:00 PM
खर्राटे लेने की आदत बड़ी नॉर्मल सी है। ज्यादातर लोग सोते समय थोड़े बहुत खर्राटे लेते ही हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि खर्राटे लेना जानलेवा भी हो सकता है? ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है लेकिन डॉ अदितिज धमीजा ने वीडियो पोस्ट के जरिए एक ऐसा ही केस साझा किया है। डॉक्टर बताते हैं कि तेज आवाज में खर्राटे लेने की वजह से एक 32 साल के पेशेंट ने नींद में ही दम तोड़ दिया। अब नॉर्मल खर्राटे ठीक हैं लेकिन ज्यादा तेज खर्राटे लेना परेशानी वाली बात हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको एक बार चेकअप जरूर करा लेना चाहिए वरना स्थिति गंभीर भी हो सकती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्यों खतरनाक है तेज खर्राटे लेना?

डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि तेज खर्राटे लेना कई बार 'स्लीप एपनिया' की निशानी हो सकता है। इसमें एयरवे यानी वायुमार्ग संकुचित हो जाता है, जिस वजह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इस दौरान ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है और दिल पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में तुरंत हार्ट अटैक आने की स्थिति भी बन सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा स्लीप एपनिया की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और दिल की अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

कैसे रखें खुद को सेफ?

डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि अगर आप सोते समय तेज आवाज में खर्राटे लेते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा करता है, तो आपको इसे नजरंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जरूरी चेकअप करवाने चाहिए। वहीं अगर पूरी नींद लेने के बाद भी आपको थकान महसूस होती है, तब भी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि बीमारी के आधार पर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे वेट लॉस वगैरह से बीमारी को ठीक किया जा सकता है।

