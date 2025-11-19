बैक पेन का बड़ा कारण- पेट के बल सोना, सही तरीके से कैसे सोएं?

नींद हमारी सेहत का अहम हिस्सा है लेकिन सोने का तरीका उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। कई लोग पेट के बल सोने की आदत रखते हैं क्योंकि यह उन्हें शुरुआत में आरामदायक लगता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पोजिशन आपकी पीठ यानी बैक हेल्थ के लिए सबसे खराब मानी जाती है। पेट के बल सोने से रीढ़ (स्पाइन) अपनी नेचुरल कर्व से बाहर हो जाती है जिससे शरीर पर अनावश्यक तनाव पैदा होता है। कमर, गर्दन और कंधों में दर्द बढ़ना इसी आदत के कारण होता है। लंबे समय तक यह आदत क्रॉनिक बैक पेन का बड़ा कारण बन सकती है।