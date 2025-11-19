Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थSleeping on your stomach is bad for your back health
बैक पेन का बड़ा कारण- पेट के बल सोना, सही तरीके से कैसे सोएं?
संक्षेप: पेट के बल सोना भले ही आरामदायक लगे लेकिन यह पोजिशन आपकी पीठ, कमर और गर्दन पर अनावश्यक दबाव डालकर सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। सही स्लीपिंग पोज़िशन अपनाकर कई बैक समस्याओं से बचा जा सकता है।
Wed, 19 Nov 2025
नींद हमारी सेहत का अहम हिस्सा है लेकिन सोने का तरीका उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। कई लोग पेट के बल सोने की आदत रखते हैं क्योंकि यह उन्हें शुरुआत में आरामदायक लगता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पोजिशन आपकी पीठ यानी बैक हेल्थ के लिए सबसे खराब मानी जाती है। पेट के बल सोने से रीढ़ (स्पाइन) अपनी नेचुरल कर्व से बाहर हो जाती है जिससे शरीर पर अनावश्यक तनाव पैदा होता है। कमर, गर्दन और कंधों में दर्द बढ़ना इसी आदत के कारण होता है। लंबे समय तक यह आदत क्रॉनिक बैक पेन का बड़ा कारण बन सकती है।
- स्पाइनल अलाइनमेंट बिगड़ना- पेट के बल सोने से कमर बीच की ओर झुक जाती है जिससे रीढ़ अपनी नेचुरल पोजिशन से बाहर चली जाती है। इससे पीठ के निचले हिस्से (lower back) पर लगातार दबाव पड़ता है।
- लोअर बैक और कमर दर्द- इस पोजिशन में शरीर का वजन पेट और कमर पर पड़ता है जिससे मांसपेशियों में खिंचाव होता है। समय के साथ यह कमर दर्द का कारण बन सकता है।
- गर्दन पर अत्यधिक दबाव- सांस लेने के लिए आपको सिर एक तरफ मोड़कर रखना पड़ता है जिससे गर्दन की नसों और मसल्स पर स्ट्रेन पड़ता है। सुबह उठकर अकड़न और दर्द महसूस होना आम बात है।
- नर्व कम्प्रेशन का खतरा- गलत एंगल में सोने से नसों पर दबाव पड़ता है जिससे हाथ-पैर सुन्न होना, झुनझुनी व कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
- मसल स्ट्रेन और थकान- शरीर को सहारा नहीं मिलने से मांसपेशियां पूरी रात तनाव में रहती हैं जिसके कारण अगले दिन थकान महसूस हो सकती है।
सही तरीके से कैसे सोएं?
- पीठ के बल सोना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे स्पाइन नेचुरल पोजिशन में रहती है।
- बाईं करवट सोना भी अच्छा विकल्प है- यह डाइजेशन और ब्लड फ्लो सुधारता है।
- घुटनों के नीचे छोटा तकिया रखकर सोने से लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है।
- पेट के बल सोने की आदत हो तो पेट के नीचे तकिया रखकर शुरुआत कर सकते हैं।
