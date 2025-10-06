पोश्चर करेक्ट ही नहीं जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है फर्श पर सोना, ये हैं 5 गजब के फायदे

Health Benefits Of Sleeping On The Floor : छत पर चादर बिछाकर सोने की जगह आज लोग बिस्तर पर मोटे-मोटे गद्दे लगाकर सोना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फर्श पर सोने से आपको अनजाने में कितने फायदे मिलते हैं। यह आपके बचपन की यादों को ताजा ही नहीं बल्कि सेहत से जुड़े ये 5 फायदे भी देता है।

आज भले ही फर्श पर सोना आउट ऑफ फैशन माना जाता हो, लेकिन कुछ समय पहले तक परिवारों में दादा-दादी के साथ घर के बच्चे छत पर पतली चटाई या चादर बिछाकर सोया करते थे। फर्श पर सोना एक प्राचीन भारतीय प्रथा है, जिसका कुछ साल पहले तक बच्चों में भी काफी क्रेज देखा जाता था। हालांकि बदलते समय के साथ लोगों की सुख-सुविधा में भी काफी बदलाव आया। छत पर चादर बिछाकर सोने की जगह आज लोग बिस्तर पर मोटे-मोटे गद्दे लगाकर सोना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फर्श पर सोने से आपको अनजाने में कितने फायदे मिलते हैं। यह आपके बचपन की यादों को ताजा ही नहीं बल्कि सेहत से जुड़े ये 5 फायदे भी देता है।

फर्श पर सोने से मिलते हैं ये 5 फायदे रीढ़ की हड्डी और मुद्रा में सुधार फर्श जैसी सख्त और समतल सतह पर सोने से शरीर का वजन समान रूप से वितरित होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी प्राकृतिक रूप से संरेखित रहती है। यह गलत मुद्रा (posture) के कारण होने वाले दर्द, जैसे पीठ दर्द या कंधे का दर्द, को कम करता है।

मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में राहत कठोर फर्श पर सोने से शरीर के दबाव बिंदुओं पर समान दबाव पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव कम होता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। यह एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के समान है, जहां विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डालने से दर्द कम होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। यह जोड़ों के दर्द, खासकर कूल्हों और कंधों में, राहत देता है।

नींद की गुणवत्ता में सुधार फर्श की ठंडी और कठोर सतह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, जो गहरी नींद (REM sleep) को बढ़ावा देती है। यह तनाव हार्मोन (कोर्टिसोल) को कम करके मेलाटोनिन (नींद हार्मोन) को बढ़ाता है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार फर्श पर सोना प्रकृति के साथ जुड़ने का तरीका है, जो मन को शांत करता है और अनिद्रा की समस्या को कम करता है।

पाचन तंत्र में सुधार फर्श पर बाईं करवट लेकर सोना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भोजन को आंतों के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसा करने से पेट और आंतों पर दबाव कम पड़ता है, जिससे पाचन प्रक्रिया सुचारु होती है। आयुर्वेद के अनुसार फर्श पर सोना, अग्नि (पाचन शक्ति) को संतुलित करके पाचन संबंधी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, अपच, ब्लोटिंग, और एसिडिटी को कम करता है।

शरीर की गर्मी और सूजन में कमी फर्श की ठंडी सतह शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने में मदद करती है। सोने की यह आदत शरीर की गर्मी से होने वाली सूजन और जलन को नियंत्रित करती है। यह गर्मियों में विशेष रूप से फायदेमंद है। आयुर्वेद की मानें जमीन पर सोने सेपित्त दोष संतुलित होता है, जिससे गर्मी से राहत, त्वचा की समस्याओं में कमी, और शरीर में ठंडक बनी रहती है।

सावधानी और सुझाव -फर्श पर सोने से पहले नीचे पतली चटाई या कंबल बिछा लें। पूरी तरह कठोर फर्श पर सोना शुरू में आपके लिए असहज हो सकता है।

-जमीन पर हमेशा पीठ के बल या बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। ताकि रीढ़ और अंगों पर दबाव न पड़े।

-फर्श पर सोने से पहले उसकी साफ- सफाई का पूरा ध्यान रखें। ऐसा करने पर धूल या एलर्जी से बचा जा सकता है।

-अगर आप गद्दे पर सोने के आदी हैं, तो हफ्ते में 2-3 दिन फर्श पर सोकर शुरुआत करें।