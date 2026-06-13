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बिस्तर पर लेटते ही नींद आएगी! एक्ट्रेस अदा शर्मा ने शेयर किया फटाफट सोने का हैक

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Sleep Hack: रात को देर तक जागते हैं और कई बार नींद नहीं आती तो एक्ट्रेस अदा शर्मा के बताए इस सिंपल टेक्निक को फॉलो करें। जिससे आप कुछ ही मिनटों में फटाफट से सोने लगेंगे। जान लें क्या है आई रोलिंग टेक्नक। 

बिस्तर पर लेटते ही नींद आएगी! एक्ट्रेस अदा शर्मा ने शेयर किया फटाफट सोने का हैक

रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम से तो काफी सारे लोग जूझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई इनसोमेनिया, स्ट्रेस या तनाव की कोई बीमारी नहीं लेकिन ओवरथिंक की वजह से कई बार रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो टाइम से सो नहीं पाते। ऐसे में एक्ट्रेस अदा शर्मा की बताई ये ट्रिक आपकी मदद सकती है। दरअसल, द केरला स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर छोटा सा हैक शेयर किया है। जिसकी मदद से इंसान को कुछ ही मिनट में नींद आ जाएगी। आप भी इस हैक को एक बार जरूर ट्राई करें।

एक्ट्रेस अदा शर्मा ने शेयर किया नींद लाने वाला हैक

एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि जब उनको नींद नहीं आती और वो ओवर थिंक कर रही होती हैं तो इस छोटे से हैक को अपनाती हैं। जिसे करने के बाद वो मात्र एक मिनट के अंदर ही सो जाती हैं। तो अगर आपको भी नींद ना आने की प्रॉब्लम रात को कई बार परेशान करती है तो ये हैक अपनाकर देखें।

  • सबसे पहले बिस्तर पर लेटकर आंखों को बंद कर लें।
  • फिर बंद आंखों में ही अपने आईलिड को घुमाएं। पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर ऊपर और फिर नीचे। इसके बाद अपनी आईलिड को ऐसे घुमाएं जैसे कि अपनी नाक को देख रहे हों।
  • फिर बंद आंखों में ही आईलिड को क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉक वाइज भी घुमाएं। ये पूरा एक प्रोसेस है।
  • इस प्रोसेस को जब आप कई बार करते हैं तो नींद आना आसान हो जाता है।
  • अदा शर्मा ने बताया कि वो मात्र दो बार करने के बाद ही सो जाते हैं।

आई रोलिंग टेक्निक है

अदा शर्मा की बताई ये तरीका कोई हैक नहीं बल्कि साइंस अप्रूव टेक्निक है, जिसे आई रोलिंग बोलते हैं। दरअसल, जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें सॉकेट में जाने लगती है। जब हम आंखों को घुमाते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट होते हैं और हमारा स्लीप वेक पैटर्न भी सही होता है। इसलिए जब हम जानबूझकर आंखों को घुमाते हैं तो इससे स्लीप वेक पैटर्न का नेचुरल साइकल स्टिमुलेट होती है और नींद आने लगती है।

कैसे आई रोलिंग टेक्निक काम करती है?

आई रोलिंग टेक्निक कई तरह से काम करती है, जिससे नींद आना आसान हो जाता है। आंखों को बंद कर घुमाने में दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है। जब आप बाकी के विचारों को छोड़कर आंखों को घुमाने पर फोकस करते हैं तो इससे मेंटली रिलैक्स होते है। दिमाग में आ रहे विचार बंद होते हैं और नींद आने में मदद मिलती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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