रात में ब्रश नहीं करते तो बन सकते हैं हार्ट के मरीज! जाने-माने डॉक्टर ने दी चेतावनी

Health Tips: फेमस गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ सौरभ सेठी ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे दांतों को सही से साफ ना करना आपकी हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं।

दांतों को ब्रश करना हम सभी के रूटीन का एक अहम हिस्सा है। सुबह उठकर ज्यादातर लोग सबसे पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद ही कुछ खा-पी कर अपना दिन शुरू करते हैं। यहां परेशानी वाली बात ये है कि ज्यादातर लोग सुबह ब्रश भले ही कर लेते हों, लेकिन शाम को अधिकतर लोग ब्रश करना टाल देते हैं। अब इसके पीछे आलस एक वजह कह लो या फिर 'दांतों से भला क्या असर पड़ जाएगा' वाली मेंटेलिटी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दो टाइम ब्रश ना करना, आपके दिल के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जी हां, फेमस गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ सौरभ सेठी ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे दांतों को सही से साफ ना करना आपकी हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं।

दिल के लिए खतरनाक है रात को ब्रश ना करना डॉ सौरभ सेठी कहते हैं कि अगर आप रात में ब्रश कर के नहीं सो रहे हैं, तो हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि आपकी ओरल हेल्थ का सीधा-सीधा असर आपकी हार्ट हेल्थ पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर आप सही से ब्रश नहीं करते हैं या फिर दिन में दो बार दांतों को साफ नहीं कर रहे हैं, तो आप में हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है।

ये वजह होती हैं जिम्मेदार डॉ सेठी कहते हैं कि अगर आप अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मुंह के गंदे बैक्टीरिया आपके खून में भी पहुंच सकते हैं। ये बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं, जो धीरे-धीरे आपके दिल पर असर डाल सकता है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़े हेल्दी नहीं है या आपको इनसे संबंधी कोई समस्या बनी रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी हार्ट हेल्थ को इफेक्ट करता है।