वजन घटाने के लिए डिनर स्किप करना सही है या गलत? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें
वजन घटाने के लिए कई लोग डिनर स्किप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या सच में इससे वजन कम होता है? न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नरंग के अनुसार, वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी चीज कुल कैलोरी का संतुलन है।
आजकल वजन कम करने के लिए लोग अलग-अलग डाइट ट्रेंड फॉलो करते हैं। इनमें से एक आम आदत है डिनर स्किप करना। कई लोगों को लगता है कि अगर वे रात का खाना छोड़ देंगे तो उनका वजन जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नरंग के अनुसार, सिर्फ डिनर छोड़ने से वजन कम होना जरूरी नहीं है। वजन घटाने का असली नियम कुछ और ही है।
वजन कम करने का असली नियम
एक्सपर्ट के अनुसार, वजन घटाने या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कुल कैलोरी (Total Calories) होती हैं। अगर आप दिनभर में अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाते हैं तो वजन बढ़ेगा और अगर आप जरूरत से कम कैलोरी लेते हैं तो वजन कम होने लगता है।
इसका मतलब है कि वजन घटाने के लिए जरूरी नहीं कि आप डिनर ही छोड़ें। असल में पूरे दिन की कुल कैलोरी पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
कैलोरी कब खाई, इससे फर्क नहीं पड़ता!
न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, कई लोग सोचते हैं कि रात में खाना खाने से वजन बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी कैलोरी सुबह खाएं, दोपहर में खाएं या रात में खाएं — जब तक कुल कैलोरी संतुलित है, तब तक वजन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी कैलोरी को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बांटकर खाता है, तो भी ठीक है और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कैलोरी सुबह लेता है और रात में कम खाता है, तो भी यह सही हो सकता है।
शरीर के हिसाब से डाइट चुनें
हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। कुछ लोगों को हल्का डिनर करने से अच्छा महसूस होता है, जबकि कुछ लोगों को सही मात्रा में डिनर करने से ज्यादा ऊर्जा मिलती है।
अगर डिनर छोड़ने से आपको कमजोरी, थकान या ज्यादा भूख महसूस होती है, तो यह तरीका आपके लिए सही नहीं हो सकता।
डिनर स्किप करना कब ठीक हो सकता है?
अगर किसी व्यक्ति को डिनर हल्का रखने से पेट कम फूला हुआ लगता है, शरीर हल्का महसूस होता है और नींद बेहतर आती है तो वह यह तरीका अपना सकता है। लेकिन सिर्फ वजन घटाने के लिए डिनर छोड़ना जरूरी नहीं है।
संतुलित डाइट है सबसे जरूरी
स्वस्थ तरीके से वजन कम करने के लिए जरूरी है कि आप संतुलित डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें और अपनी कुल कैलोरी पर ध्यान रखें। जब ये सभी चीजें सही रहती हैं, तो वजन कम करना आसान हो जाता है।
नोट: वजन घटाने के लिए सिर्फ डिनर छोड़ना जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरी ले रहे हैं। इसलिए अपने शरीर के अनुसार डाइट चुनें और संतुलित खाने की आदत अपनाएं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
