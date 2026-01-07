Hindustan Hindi News
ट्रैवलिंग के दौरान बिगड़ गया फिटनेस रूटीन! तो होटल रूम में कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, देखें Video

घूमने के लिए कही भी बाहर जाते हैं, तो हम कई ऐसी चीजें खा लेते हैं, जो हेल्दी नहीं होती। लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए सही जगह और समय नहीं मिल पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो होटल रूम में कुछ सिंपल एक्सरसाइज कर फिट रह सकते हैं।

Jan 07, 2026 10:22 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कही भी आने-जाने पर हमारा पूरा रूटीन बिगड़ जाता है और खासतौर पर फिटनेस रूटीन। सफर के दौरान हम अक्सर तला-भुना या बाहर का कैसा भी खाना खा लेते हैं लेकिन शरीर की कैलोरी बर्न करने के लिए वर्कआउट नहीं कर पाते। अगर आप भी ट्रैवलिंग के दौरान फिट रहना चाहते हैं, तो कुछ सिंपल एक्सरसाइज अपने होटल के कमरे में कर सकते हैं। एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी और उनके फिटनेस कोच त्रिदेव ने इन एक्सरसाइज के बारे में बताते हुए वीडियो इंस्टा पर शेयर किया है। उन दोनों का कहना है कि आप कभी भी कही भी आसानी से फिट रह सकते हैं, बस कुछ सिंपल एक्सरसाइज टिप्स को याद कर लें। श्वेता जब भी आउटडोर शूट्स पर जाती हैं, तो होटल रूम में यही एक्सरसाइज कर वह फिट रहती हैं। चलिए बताते हैं इन्हें कैसे करना है और कौन सी ये एक्सरसाइज हैं।

कौन सी एक्सरसाइज करनी हैं-

वेट लिफ्टिंग- वेट लिफ्टिंग के लिए आपके पास डंबल नहीं होंगे, तो पानी की बोतल को फुल भर लीजिए और उससे वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करें। पैरों के नीचे से लिफ्टिंग करते हुए बोतल को एक हाथ से दूसरे हाथ में देना है।

स्क्वॉटस के लिए कुर्सी-मेज- जब आपको स्क्वाट्स करने के लिए जिम जैसे स्क्वॉयर बॉक्स न मिले तो कुर्सी या मेज का इस्तेमाल करें। कुर्सी को सेफ्टी के साथ दीवार के पास टिकाकर रख दें और उसपर चढ़ें और फिर उतरें। ऐसे आपकी स्क्वॉट्स वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। स्क्वॉट्स आपको 50 मारने हैं। अगर आप सिट अप्स करते हैं, तो उसका काउंट 30 रहेगा।

आउटडोर रनिंग- जिम वाली ट्रेडमिल पर आप दौड़कर रनिंग कर लेते हैं लेकिन बाहर जाने पर ट्रेडमिल कहां से मिलेगा। ऐसे में आप सुबह या शाम को रनिंग करें। इससे आपको अच्छी हवा मिलेगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी।

पुश अप्स- पुश अप्स ऐसी एक्सरसाइज है, जिसे आप कही भी कर सकते हैं। इसे आप होटल रूम में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस आपको दिन में 30 पुश अप्स मारने हैं और इससे शरीर को ताकत मिलेगी और हाथों में मजबूती आएगी।

फिटनेस टिप्स- इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं या फिर सिंपल हाथ-पैर को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि बाहर कम ऑयली फूड्स खाएं और उसकी जगह कुछ हेल्दी खाएं। सेहत का ख्याल हर जगह रखना चाहिए।

