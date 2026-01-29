Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थSigns You are not Eating Enough Protein Says Dr Mallika Surve
शरीर को नहीं मिल रहा पर्याप्त प्रोटीन? डॉ. मल्लिका सुरवे ने बताए ये अहम संकेत

शरीर को नहीं मिल रहा पर्याप्त प्रोटीन? डॉ. मल्लिका सुरवे ने बताए ये अहम संकेत

संक्षेप:

वजन घटाने या हेल्दी खाने की कोशिश में कई लोग अनजाने में प्रोटीन कम ले लेते हैं। डॉ. मल्लिका सुरवे के अनुसार, प्रोटीन की कमी शरीर में थकान, बार-बार भूख और हार्मोन असंतुलन जैसे कई संकेत दिखा सकती है।

Jan 29, 2026 11:15 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल वजन घटाने, स्किन सुधारने या हार्मोन बैलेंस के चक्कर में कई लोग अपनी डाइट से अनजाने में प्रोटीन कम कर देते हैं। खासकर महिलाएं, जो अक्सर कम कैलोरी या सिर्फ कार्ब्स पर आधारित डाइट फॉलो करती हैं, उनमें प्रोटीन की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। डॉ. मल्लिका सुरवे के अनुसार, प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं बल्कि हार्मोन बैलेंस, ब्लड शुगर कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म और मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। जब शरीर को रोजाना जरूरत के हिसाब से प्रोटीन नहीं मिलता, तो इसके संकेत धीरे-धीरे सामने आने लगते हैं- जैसे बार-बार भूख लगना, थकान, मूड स्विंग्स या बालों का कमजोर होना। इन संकेतों को समय रहते पहचानना जरूरी है, ताकि शरीर को लंबे समय तक नुकसान से बचाया जा सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महिलाओं के लिए प्रोटीन क्यों है इतना जरूरी? (Why Protein Matters)

  1. हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करता है: कई जरूरी हार्मोन अमीनो एसिड से बनते हैं। प्रोटीन की कमी से पीरियड्स, थायरॉइड और PCOS जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
  2. ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है: प्रोटीन इंसुलिन स्पाइक्स को कम करता है, PCOS और इंसुलिन रेजिस्टेंस में बेहद फायदेमंद।
  3. मसल्स और मेटाबॉलिज्म मजबूत करता है: मसल मास बढ़ने से BMR बेहतर होता है और फैट लॉस आसान होता है।
  4. लंबे समय तक पेट भरा रखता है: बार-बार स्नैकिंग की आदत कम होती है और ओवरईटिंग से बचाव होता है।
  5. गट हेल्थ को सपोर्ट करता है: डाइजेस्टिव एंजाइम्स के निर्माण में मददगार और गट लाइनिंग की रिपेयर में सहायक।

आपको कितना प्रोटीन चाहिए? (According to Dr Mallika Surve)

सेडेंटरी लाइफस्टाइल: 0.8–1 ग्राम/किलो

एक्टिव / जिम करने वाले: 1.2–1.6 ग्राम/किलो

फैट लॉस / PCOS / इंसुलिन रेजिस्टेंस: 1.5–2 ग्राम/किलो

उदाहरण: 60 किलो महिला → रोजाना लगभग 75–95 ग्राम प्रोटीन

प्रोटीन की कमी के संकेत

ये भी पढ़ें:बार-बार पेशाब रोकते हैं? यूरोलॉजिस्ट ने बताए इसके खतरनाक नुकसान
  • बार-बार क्रेविंग्स होना: प्रोटीन कम होने पर शरीर जल्दी एनर्जी गिरने लगती है, जिससे मीठा या नमकीन खाने की इच्छा बढ़ती है।
  • बार-बार बीमार पड़ना (Weak Immunity): प्रोटीन इम्यून सेल्स के लिए जरूरी है, इसकी कमी से इंफेक्शन जल्दी पकड़ लेता है।
  • थकान और ब्रेन फॉग: दिमाग को सही फ्यूल ना मिलने पर फोकस कम होता है और सुस्ती बनी रहती है।
  • बाल और नाखून कमजोर होना: केराटिन एक प्रोटीन है- इसकी कमी से बाल टूटते हैं और नाखून भंगुर हो जाते हैं।
  • एंग्जायटी और मूड स्विंग्स: न्यूरोट्रांसमीटर भी अमीनो एसिड से बनते हैं, इसलिए प्रोटीन की कमी से मूड प्रभावित होता है।
  • घाव देर से भरना: शरीर की रिपेयर प्रोसेस धीमी हो जाती है।
  • मसल पेन और कमजोरी: वर्कआउट के बाद रिकवरी में ज्यादा समय लगता है।
  • खाने के बाद भी भूख लगना: मील में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता।
  • ताकत और स्टैमिना कम होना: दैनिक कामों में जल्दी थकान महसूस होती है।
  • वजन घटाने में दिक्कत: कम प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है।
  • असामान्य थकावट और स्किन थिन होना: स्किन की इलास्टिसिटी और एनर्जी दोनों घटती हैं।
  • डाइजेस्टिव इश्यू और वाटर रिटेंशन: गट लाइनिंग कमजोर होने से ब्लोटिंग और सूजन बढ़ सकती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।