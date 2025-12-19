Hindustan Hindi News
side effects of sleeping in sweater and socks heart problems blood pressure 5 health risks of sleeping in woolen clothes
ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट अटैक तक, रात को स्वेटर मोजे पहनकर सोने के चौंकाने वाले 5 नुकसान

संक्षेप:

Winter Clothing Mistakes : स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अध्ययनों की मानें तो गर्म कपड़े पहनकर सोने से शरीर में अधिक गर्मी पैदा हो सकती है, जो नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करके दिल पर दबाव बढ़ाने जैसी कई अन्य समस्याओं का कारण बनती है।

Dec 19, 2025 10:26 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में कई ऐसे लोग हैं जो ठंड से बचने के लिए रात को स्वेटर और मोजे जैसे गर्म कपड़े पहनकर सोते हैं। गर्म कपड़े पहनकर सोने की आदत शरीर का तापमान बढ़ाकर गर्मी तो पैदा करती है लेकिन क्या आप जानते हैं लंबे समय में सेहत को 5 बड़े नुकसान भी पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अध्ययनों की मानें तो गर्म कपड़े पहनकर सोने से शरीर में अधिक गर्मी पैदा हो सकती है, जो नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करके दिल पर दबाव बढ़ाने जैसी कई अन्य समस्याओं का कारण बनती है।

ये भी पढ़ें:सर्दियों में क्यों जाम होने लगते हैं कूल्हे? जानें इस दर्दनाक जकड़न की असली वजह

क्या कहते हैं डॉक्टर?

सीके बिरला अस्पताल की आंतरिक चिकित्सक डॉ. मनीषा अरोरा कहती हैं कि सर्दियों में मोटे कपड़े पहनकर सोना आरामदायक लग सकता है, लेकिन कई अध्ययन बताते हैं कि इसके कुछ छिपे हुए नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत टाइट या ज्यादा परतों वाले कपड़े शरीर की गर्मी को फंसा लेते हैं, जिससे शरीर का नेचुरल टेम्परेचर बिगड़ता है और नींद की क्वालिटी खराब होती है। खराब नींद से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं और समय के साथ दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। टाइट कपड़ों की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होता है, जिससे दिल पर जोर पड़ सकता है। इसके अलावा, रात में ज्यादा गर्मी लगने से शरीर में पानी की कमी और सूजन बढ़ सकती है, जो दिल के लिए नुकसानदेह है। इसलिए सोते समय ढीले और सांस लेने वाले कपड़े पहनना बेहतर होता है, ताकि नींद भी अच्छी आए और दिल भी स्वस्थ रहे।

सर्दियों में मोजे स्वेटर पहनकर सोने के 5 बड़े साइड इफेक्ट्स

शरीर का तापमान बढ़ना (ओवरहीटिंग)

शरीर का अपना एक गुण है जिसे विज्ञान थर्मोरेग्युलेशन (Thermoregulation) के नाम से जानता है। इसका काम है कि ये शरीर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन रखता है। ओवरहीटिंग से यह सिस्टम ही प्रभावित होता है। ठंड से बचने के लिए रात को स्वेटर और मोटे मोजे पहनकर सोने से शरीर की प्राकृतिक गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। डॉक्टरों की मानें तो सोते समय व्यक्ति के शरीर का तापमान हल्का कम होना चाहिए ताकि उसे अच्छी नींद आए, लेकिन गर्म कपड़े और मोजे गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं। जिससे बेचैनी, घबराहट और नींद बार-बार टूटने की समस्या हो सकती है।

sweating at night

पसीना आने और संक्रमण का खतरा

अधिक गर्मी से रात में पसीना ज्यादा आता है, जिससे त्वचा पर बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। खासकर मोजे पहनने से पैरों में नमी जमा होती है, जो कुछ दिन बाद रैशेज, खुजली या फंगस का कारण बनती है। गंदे पुराने स्वेटर या मोजे पहनने से यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बता दें, स्वेटर भी ऊनी होता है तो रात को सोते समय पहनने से त्वचा पर रगड़, खुजली या एलर्जी का कारण बन सकता है।

दिल पर बढ़ सकता है दबाव

रात में स्वेटर या मोजे पहनकर सोने से शरीर का तापमान बढ़ने, अत्यधिक पसीना आने (night sweats), और बेचैनी होने से ब्लड प्रेशर बढ़ने या दिल पर दबाव पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। यह आदत त्वचा में खुजली, रैशेज, और सांस लेने में तकलीफ भी पैदा कर सकती है।

skin problem

त्वचा संबंधी समस्याएं

ऊनी कपड़ों के मोटे फाइबर त्वचा से रगड़ खाकर खुजली, रैशेज और त्वचा के रूखापन की समस्या को बढ़ा सकते हैं।

खराब नींद और ब्लड सर्कुलेशन

गर्म कपड़े रात को सोते समय बेचैनी पैदा करते हैं, जिससे नींद पूरी नहीं होती और अगले दिन व्यक्ति को थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। रात को टाइट स्वेटर या मोजे पहनकर सोने से ब्लड सर्कुलेशन भी बाधित हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन बाधित होने पर मांसपेशियों में अकड़न या खिंचाव की समस्या पैदा होने लगती है। आपने अकसर कुछ लोगों को सुबह उठने पर हाथ पांव के सुन्न होने की समस्या से परेशान देखा होगा, जिसे वो बाद में थोड़ा चल फिर कर दूर करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है और इसे चिकित्सीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लें। स्वस्थ नींद के लिए आरामदायक कपड़े पहनें।

