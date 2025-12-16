Hindustan Hindi News
क्या लंबे समय तक बैठकर काम करने से लोगों में बढ़ रहा हार्ट अटैक खतरा? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए होने वाले बड़े नुकसान

संक्षेप:

आजकल लोगों में डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट सतीजा का कहना है कि आपका लंबे समय तक बैठना भी खतरनाक है।

Dec 16, 2025 06:48 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
आजकल हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह की बीमारी ने घेर रखा है, जिसका जिम्मेदार हम खान-पान और लाइफस्टाइल को ठहराते हैं। लाइफस्टाइल में हमारा उठना, बैठना भी शामिल होता है। आजकल की नौकरी पेशे वाले लोग घंटों तक लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं और कही न कही ये भी आपके शरीर की बनावट और सेहत पर बुरा असर डाल रही है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जिवितेश सतीजा ने इस बारे में एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है और कहा कि घंटों तक बैठना आपके शरीर में कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसमें डायबिटिज, कैंसर, हार्ट अटैक जैसे बड़े खतरे शामिल हैं, चलिए बताते हैं डॉक्टर की रिसर्च क्या कहती हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक

डॉक्टर का कहना है कि आमतौर पर लोग 6 घंटे बैठे रहते हैं और काम के दौरान ये समय बढ़कर 10-11 घंटे भी हो जाता है। इतने लंबे समय तक कोई फिजिकल एक्टिविटी न होने पर ह्रदय रोग, डायबिटीज, मोटापा, कैंसर, समय से पहले मौत हो रही है। अगर आप रोजाना 6 घंटे भी लगातार बैठे रहते हैं, तो दिल की बीमारी का खतरा 15-34 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। यहां तक की रोजाना एक्सरसाइज करने से भी बैठने से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता।

किन बीमारियों का खतरा

लंबे समय तक बैठे रहने से कोलन कैंसर का खतरा 24%, एंडोमेट्रियल कैंसर 32%, फेफड़ों का कैंसर 21% तक रहता है। लंबा बैठने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ब्लड शुगर भी बढ़ता है। 8 घंटे से अधिक बैठे रहने से समय से पहले मौत का खतरा 90% तक बढ़ गया है, अगर कोई फिजिकल एक्टविटी नहीं है।

क्या करना चाहिए

- हर 30 मिनट में 2 मिनट का ब्रेक लें और उठकर टहलें या बॉडी स्ट्रेच करें। टहलने से खाना पच जाएगा और शुगर कंट्रोल में रहेगी।

- स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बीच-बीच में खड़े होकर काम करना भी सही रहेगा।

- अगर काम के बीच फोन पर बात कर रहे हैं, तो टहलते हुए करें। इससे भी आपको ब्रेक मिलेगा और एक्टिविटी भी होगी।

- कही आने-जाने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।

- लंबा बैठने से पहले ही टहलने या चलने के लिए रिमाइंडर सेट करें, इससे आप बीच में ब्रेक ले सकेंगे।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

