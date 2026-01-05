स्वाद के चक्कर में कहीं पड़ न जाएं लेने के देने; जानिए किन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए मूली

संक्षेप: Whom should avoid eating radish : क्या आप जानते हैं यह 'सफेद जड़' हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती? आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि कुछ खास शारीरिक स्थितियों में मूली का सेवन अमृत की जगह विष के समान काम कर सकता है।

सर्दियों की धूप में बैठकर मूली के पराठे के साथ अचार खाने का मजा आपका पूरा दिन खास बना सकता है। मूली ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह 'सफेद जड़' हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती? आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि कुछ खास शारीरिक स्थितियों में मूली का सेवन अमृत की जगह विष के समान काम कर सकता है। आइए जानते हैं आखिर किन लोगों को मूली का सेवन करने से बचना चाहिए।

किन 5 लोगों को नहीं खानी चाहिए मूली जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड के मरीज- मूली की तासीर ठंडी होती है। अगर आपको पहले से ही गठिया (Arthritis), जोड़ों में दर्द या शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या है, तो मूली खाने से दर्द और सूजन की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे लोगों को मूली का सेवन करने से बचना चाहिए।

लो ब्लड शुगर (Hypoglycemia) रोगी- मूली में ब्लड शुगर कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। लेकिन अगर पहले से ही आपकी शुगर लो रहती है या आप इसकी दवा ले रहे हैं, तो मूली का अधिक सेवन आपके शुगर लेवल को खतरनाक स्तर तक गिरा सकता है। इसलिए शुगर के मरीज मूली का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।

पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या- हालांकि मूली पाचन में मदद करती है, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस बनती है या ब्लोटिंग की समस्या परेशान करती है, उन्हें कच्ची मूली खाने से बचना चाहिए। मूली का सेवन समस्या को और गंभीर बना सकता है। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स या पेट में जलन की शिकायत वाले लोगों को इसके सेवन से पेट दर्द की समस्या हो सकती है। दरअसल, मूली को पचने में थोड़ा वक्त लगता है और यह पेट में गैस बनाने का काम करती है। अगर आपको पहले से ही गैस्ट्राइटिस, पेट में अल्सर या बार-बार गैस बनने की समस्या है, तो मूली खाने से परहेज करें।

थायराइड रोगी- थायराइड के मरीजों को कच्ची मूली खाने से बचना चाहिए। मूली में 'गोइट्रोजेन' नाम का एक तत्व होता है, जो थायराइड ग्रंथि के काम में रुकावट डाल सकता है। यह शरीर में आयोडीन के अवशोषण को रोक देता है, जिससे थायराइड की समस्या और बढ़ सकती है। थायराइड रोगियों को डॉक्टर की सलाह के बिना कच्ची मूली नहीं खानी चाहिए।