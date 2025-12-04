Hindustan Hindi News
मूंगफली खाने की कितनी मात्रा है सेफ? जान लें ओवरईटिंग के नुकसान

संक्षेप:

Side effects of too much peanuts: सर्दियों में जमकर मूंगफली खाते हैं या फिर हेल्दी स्नैक्स के तौर पर मूंगफली को शाम के वक्त खाते हैं। तो ध्यान रखें ज्यादा मूंगफली खाने से सेहत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जानें कितनी मात्रा में खाना है सुरक्षित।

Thu, 4 Dec 2025 03:31 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों की गुनगुनी धूप में मूंगफली को छीलकर खाने का मजा ही अलग है। छोटे शहरों में टाइमपास के साथ ही लोग मूंगफली हेल्दी समझकर खाते हैं। लेकिन बातों ही बातों में ज्यादा मूंगफली खा लेना सेहत को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप भी शाम के स्नैक्स में बाउल भरकर मूंगफली खाते हैं तो जान लें एक बार में कितनी मूंगफली खाना सेफ है और ज्यादा खाने से कौन से नुकसान हो सकते हैं।

एक दिन में कितनी मूंगफली खा सकते हैं?

मूंगफली को गरीबों का बादाम बोला जाता है। ये बादाम से सस्ता होने के साथ ही न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। मूंगफली में प्रोटीन, फैट, फाइबर और कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। मूंगफली में हेल्दी फैट्स होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। इसमे मौजूद मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, फोलेट, कॉपर और ऑर्जनिन होते हैं। न्यूट्रिशन रिच होने की वजह से मूंगफली को डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सारे नट्स की तरह इसे भी खाते वक्त मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

1) अगर आप मूंगफली की ओवरईटिंग करते हैं तो ये शरीर में मिनरल्स से अब्जार्ब्शन की क्षमता को कम कर देती है। मूंगफली में फास्फोरस की मात्रा रिच होती है। जो फाइटिक एसिड फार्म में स्टोर होता है। जब आप एक बार में ज्यादा मात्रा में फाइटिक एसिड या फाइटेट खा लेते हैं तो ये आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिशन के अब्जार्ब्शन को रोक देता है। यहां तक कि अगर आप ज्यादा टाइम तक ओवरईटिंग करते हैं तो इससे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। जिससे दूसरे हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें पैदा होने लगती हैं।

2) मूंगफली सस्ता और हेल्दी स्नैक्स है। लेकिन इसमे कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो मूंगफली की लिमिटेड मात्रा ही खाएं। नहीं तो तेजी से वजन बढ़ सकता है।

3) ज्यादा मात्रा में मूंगफली खाने से पेट और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कब्ज, डायरिया, ब्लोटिंग जैसी समस्या मूंगफली खाने से होती है। इसलिए अगर आप खराब डाइजेशन से जूझ रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में मूंगफली खाएं।

4) काफी सारे लोगों को मूंगफली से एलर्जी भी होती है। यहां तक कि बहुत थोड़ी मात्रा में मूंगफली से एलर्जी हो जाती है।

कितनी मात्रा में मूंगफली खाना है सेफ

अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो दिनभर में एक मुट्ठी मुंगफली खाना पर्याप्त होगा। एक मुट्ठी मूंगफली में 170 कैलोरी होती है जो आपको काफी देर तक पेट भरे रहने का एहसास देगी।

