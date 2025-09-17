पब्लिक टॉयलेट का हैंड ड्रायर बना सकता है बीमार, सेहत को होते हैं ये 5 बड़े नुकसान

Hand Dryer Side Effects : सेहत पर हुए कई अध्ययन बताते हैं कि पब्लिक टॉयलेट पर लगे ये हैंड ड्रायर उतने भी सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि पब्लिक टॉयलेट में लगे इन हैंड ड्रायर का इस्तेमाल आपको बीमार बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

Reasons why you should stop using public hand dryers : कोरोनाकाल के बाद से हाथों को बार-बार धोने का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। हाथों को धोने से उस पर लगे जर्म्स साफ हो जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर भी कुछ भी खाने-पीने से पहले हाथों को धोने की सलाह देते हैं। ऑफिस या पब्लिक टॉयलेट में हाथ धोने के बाद गीले हाथों को सुखाने के लिए कुछ समय पहले तक पेपर टॉवल या टिश्यू का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि बदलते समय के साथ आज इनकी जगह हैंड ड्रायर ने ले ली है। गीले हाथों को पल भर में सुखाने वाले ये हैंड ड्रायर मॉर्डन होने के साथ आसान और इको-फ्रेंडली माने जाते हैं। लेकिन सेहत पर हुए कई अध्ययन बताते हैं कि पब्लिक टॉयलेट पर लगे ये हैंड ड्रायर उतने भी सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि पब्लिक टॉयलेट में लगे इन हैंड ड्रायर का इस्तेमाल आपको बीमार बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

बैक्टीरिया और कीटाणुओं का प्रसार हैंड ड्रायर्स हवा को तेजी से उड़ाकर हाथ सुखाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे आसपास के वातावरण से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को खींचकर आपके हाथों पर चिपका भी सकते हैं। शोध बताते हैं कि जेट एयर ड्रायर्स रेस्ट रूम की हवा में मौजूद कीटाणुओं को 60 गुना तक बढ़ा सकते हैं। नम और गंदे रेस्ट रूम में यह खतरा और बढ़ जाता है।

हाथों की सफाई रह जाती है अधूरी पेपर टॉवेल्स की तुलना में ड्रायर्स कम प्रभावी होते हैं, क्योंकि पेपर टॉवेल्स नमी के साथ-साथ कीटाणुओं को भी हटाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि पेपर टॉवेल्स बैक्टीरिया को 77 प्रतिशत तक कम करते हैं, जबकि ड्रायर्स इसे बढ़ा सकते हैं।

वायरल इंफेक्शन का खतरा हैंड ड्रायर्स हवा में मौजूद वायरस (जैसे कोविड-19 या फ्लू) को फैला सकते हैं। यह गंदे रेस्ट रूम में और खतरनाक हो सकता है, जहां वेंटिलेशन कमजोर होता है।

शोर और त्वचा को नुकसान खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जेट ड्रायर्स का तेज शोर कानों के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही, गर्म हवा त्वचा को रूखा बना सकती है, जिससे डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।