किन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए अमरूद? सेहत को होंगे ये 5 बड़े नुकसान

संक्षेप: Disadvantages Of Eating Guava Fruit: सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को अमरूद का सेवन फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों को भूलकर भी अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए।

सर्दियों का सीजन आते ही बाजार हरे-पीले रंग के मीठे अमरूद से सज जाता है। अमरूद में मौजूद पोषक तत्व इसे एक सुपरफूड बनाते हैं। बता दें, अमरूद में सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो पाचन से जुड़ी समस्याओं के साथ शरीर की कमजोरी को भी दूर करने में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को अमरूद का सेवन फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों को भूलकर भी अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 लोगों के बारे में।

किन 5 लोगों को अमरूद नहीं खाना चाहिए? एलर्जी जिन लोगों को अमरूद के फल से एलर्जी होती है, उन्हें इस फल का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर उन्हें त्वचा पर एलर्जी के लक्षण जैसे लाल चकत्ते, खुजली या सूजन या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अमरूद खाने के बाद त्वचा में ऐसा कोई लक्षण दिखाई दें, तो अमरूद खाना बंद कर दें या डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

पाचन से जुड़ी समस्याएं जिन लोगों को पेट फूलने, दस्त, गैस, पेट में जलन या फिर खाना देर से पचने जैसी पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उन्हें अमरूद का सेवन करन से बचना चाहिए। अमरूद में मौजूद विटामिन सी और फ्रुक्टोज की मात्रा पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दरअसल, अमरूद के बीज और रेशे पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकते हैं।

सर्दी-खांसी अमरूद की तासीर ठंडी होने की वजह से, इस फल का सर्दियों में अधिक सेवन गले में खराश और सर्दी-खांसी की समस्या का कारण बन सकता है।

हाइपोग्लाइसेमिया की समस्या अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, इसलिए इसे शुगर पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम रहता है। उन लोगों को अमरूद का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप शुगर लेवल कम करने की कोई दवा पहले से ही ले रहे हैं तो भी आपको अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए।