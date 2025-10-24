Hindustan Hindi News
side effects of guava whom should not eat guava health risks amrood khane ke nukshan diabetes cold cough surgery
किन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए अमरूद? सेहत को होंगे ये 5 बड़े नुकसान

Fri, 24 Oct 2025 11:57 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का सीजन आते ही बाजार हरे-पीले रंग के मीठे अमरूद से सज जाता है। अमरूद में मौजूद पोषक तत्व इसे एक सुपरफूड बनाते हैं। बता दें, अमरूद में सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो पाचन से जुड़ी समस्याओं के साथ शरीर की कमजोरी को भी दूर करने में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को अमरूद का सेवन फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों को भूलकर भी अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 लोगों के बारे में।

किन 5 लोगों को अमरूद नहीं खाना चाहिए?

एलर्जी

जिन लोगों को अमरूद के फल से एलर्जी होती है, उन्हें इस फल का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर उन्हें त्वचा पर एलर्जी के लक्षण जैसे लाल चकत्ते, खुजली या सूजन या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अमरूद खाने के बाद त्वचा में ऐसा कोई लक्षण दिखाई दें, तो अमरूद खाना बंद कर दें या डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

पाचन से जुड़ी समस्याएं

जिन लोगों को पेट फूलने, दस्त, गैस, पेट में जलन या फिर खाना देर से पचने जैसी पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उन्हें अमरूद का सेवन करन से बचना चाहिए। अमरूद में मौजूद विटामिन सी और फ्रुक्टोज की मात्रा पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दरअसल, अमरूद के बीज और रेशे पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकते हैं।

सर्दी-खांसी

अमरूद की तासीर ठंडी होने की वजह से, इस फल का सर्दियों में अधिक सेवन गले में खराश और सर्दी-खांसी की समस्या का कारण बन सकता है।

हाइपोग्लाइसेमिया की समस्या

अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, इसलिए इसे शुगर पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम रहता है। उन लोगों को अमरूद का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप शुगर लेवल कम करने की कोई दवा पहले से ही ले रहे हैं तो भी आपको अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए।

सर्जरी

सर्जरी के तुरंत बाद अमरूद खाना आमतौर पर सही नहीं माना जाता है क्योंकि यह रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ाकर घाव भरने में दिक्कत पैदा कर सकता है। खासकर अगर आप कुछ दवाओं का सेवन कर रहे हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

