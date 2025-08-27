कॉफी में घी मिलाकर पीने के नुकसान भी हो सकते हैं, जानें किसे नहीं पीना चाहिए side effects of ghee coffee know whom should not drink bulletproof coffee, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थside effects of ghee coffee know whom should not drink bulletproof coffee

कॉफी में घी मिलाकर पीने के नुकसान भी हो सकते हैं, जानें किसे नहीं पीना चाहिए

Bullet Coffee Side Effects: बुलेट कॉफी यानी कॉफी में घी मिलाकर पीने के कई सारे फायदे सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे लगातार पी रहे तो कई तरह की हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। जान लें किन लोगों को बुलेट कॉफी नुकसान कर सकती है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:02 PM
share Share
Follow Us on
कॉफी में घी मिलाकर पीने के नुकसान भी हो सकते हैं, जानें किसे नहीं पीना चाहिए

कॉफी में घी मिलाकर पीने के बारे में काफी बार सुना होगा। खासतौर पर एक्ट्रेसेज इस ड्रिंक के फायदे बताती हैं। दरअसल,घी कॉफी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वालों के बीच, लो कार्ब खाने वाले और कुछ लोग इसे ब्रेकफास्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर पीते हैं। लेकिन क्या घी कॉफी या जिसे बुलेट कॉफी भी बोलते हैं। वो हर किसी को फायदा पहुंचाती है भी है या नहीं। दरअसल, इस कॉफी के कई सारे फायदे बताए जाते हैं। ये डाइजेशन इंप्रूव करने से लेकर वेट लॉस में मदद करती है। इससे एनर्जी का लेवल बढ़ता है और ये ज्यादा एक्सरसाइज करने में मदद करती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों को भूलकर भी घी कॉफी नहीं पीना चाहिए। नहीं तो ये फायदे पहुंचाने की बजाय नुकसान करेगी। जानें किन लोगों को भूलकर भी घी कॉफी नहीं पीना चाहिए।

डायबिटीज में नहीं पीना चाहिए बुलेट कॉफी

घी कॉफी कभी भी डायबिटीज के पेशेंट को नहीं पीना चाहिए। दरअसल, घी कॉफी पीने के बाद काफी टाइम तक भूख नहीं लगती और पेट भरे होने का एहसास होता है। ऐसे में ज्यादा वक्त तक कुछ नहीं डायबिटीज में ठीक नही हैं। क्योंकि डायबिटीज में हर निश्चित समय के बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है। इसलिए घी कॉफी कभी भी डायबिटीज वालों को नहीं पीनी चाहिए।

गैस्ट्रो की दिक्कत होने पर

अगर आपको गैस्ट्रो की दिक्कत है। हार्टबर्न होता है और डाइजेशन काफी कमजोर है तो भूलकर भी घी कॉफी ना पिएं। ये गट लाइनिंग को इरिटेट करता है। जिसकी वजह से ब्लॉटिंग, डायरिया और पेट में दिक्कत महसूस होती है।

हार्ट प्रॉब्लम

जिन लोगों को पहले से ही हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और दूसरे हार्ट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें बटर और घी कॉफी से दूर रहना चाहिए। बुलेटप्रूफ कॉफी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट नही है। और ये हार्ट के मरीजों के लिए हार्मफुल हो सकती है।

शरीर में हो जाती है न्यूट्रिशन की कमी

बुलेट कॉफी पीने से काफी समय तक पेट भरा रहने का एहसास रहता है। साथ ही इसमे कुछ खास न्यूट्रिशन नहीं होते। जिसकी वजह से अगर आप इसे लंबे टाइम तक पीते हैं तो इससे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। ब्रेकफास्ट स्किप कर बुलेट कॉफी पीना हेल्दी ऑल्टरनेटिव नही है क्योंकि इसमे प्रोटीन और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी रहती और इससे शरीर कमजोर हो जाता है।

Healthy Eating Tips Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।