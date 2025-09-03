सेहत को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाता है आंवला का अधिक सेवन, ये होते हैं साइड इफेक्ट्स side effects of excessive consumption of amla does not benefit health but have harmful effects diabetes blood pressure, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Side Effects Of Overconsumption Of Amla : सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं आंवला का अधिक सेवन स्वास्थ्य को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाने लगता है। आइए जानते हैं जरूरत से ज्यादा आंवला का सेवन सेहत को क्या नुकसान पहुंचाता है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:36 PM
विटामिन सी से भरपूर आंवला इम्यूनिटी बूस्ट करने से लेकर स्किन और हेयर केयर के लिए जाना जाता है। इसके नियमित सेवन करने से व्यक्ति की सेहत को कई गजब के फायदे मिलते हैं। आंवला में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं आंवला का अधिक सेवन स्वास्थ्य को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाने लगता है। आइए जानते हैं जरूरत से ज्यादा आंवला का सेवन सेहत को क्या नुकसान पहुंचाता है।

आंवला का अधिक सेवन करने के नुकसान

पाचन संबंधी समस्याएं

कुछ लोगों को आंवला का अधिक सेवन करने से पेट में ऐंठन या दर्द की शिकायत हो सकती है। आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जो अम्लीय होता है। अत्यधिक मात्रा में आंवले का सेवन खाली पेट करने से पेट में जलन, एसिडिटी या गैस की समस्या हो सकती है।

लो ब्लड प्रेशर

आंवला रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन इसका सेवन अगर अधिक मात्रा में किया जाए तो यह लो बीपी की कारण बन जाता है। ऐसे में अगर आपका बीपी पहले से ही लो रहता है तो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। बीपी लो होने पर व्यक्ति को चक्कर आना, थकान, या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।

एलर्जी

कुछ लोगों को आंवले से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोग अगर आंवला का अधिक सेवन करते हैं तो उन्हें त्वचा पर चकत्ते, खुजली, या लालिमा शिकायत हो सकती है। आंवले का अत्यधिक सेवन त्वचा को रूखा भी बना सकता है।

डायबिटीज

आंवला का सेवन डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल पहले से ही लो रहता है तो आंवला का अधिक सेवन करने से बचें या सीमित मात्रा में खाएं। आंवला का अत्यधिक सेवन करने से डायबिटीज का लेवल बहुत कम हो सकता है। मधुमेह के लक्षणों में कमजोरी, पसीना आना, चक्कर आना, या भूख की अधिकता शामिल है।

दांतों की समस्याएं

आंवले में मौजूद विटामिन C की प्रचुर मात्रा और अम्लीय गुण दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिससे दांतों में संवेदनशीलता या कमजोरी की समस्या हो सकती है।

