फायदा ही नहीं नुकसान भी करता है भीगा हुआ बादाम, डॉक्टर ने चेताया- ज्यादा खाने से होंगी ये दिक्कतें
किसी भी चीज को ज्यादा खाने से शरीर पर बुरा असर होता है। कई लोग सुबह उठकर भीगा हुआ बादाम खाली पेट खा लेते हैं लेकिन इसकी सही मात्रा पर ध्यान नहीं देते। भीगा हुआ बादाम ज्यादा खाने से कई नुकसान होते हैं।
ड्राई फ्रूट्स में बादाम सबसे हेल्दी और अच्छा माना जाता है, लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। बादाम हलवे, खीर में लोग डालकर खाते हैं और कुछ लोग इसे भिगोकर सुबह खाली पेट ही खा लेते हैं। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा (मोनोअनसैचुरेटेड), विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटैशियम, जिंक, फॉस्फोरस और राइबोफ्लेविन (B2) जैसे तत्व होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ज्यादा बादाम खाने से शरीर को कुछ नुकसान भी होते हैं। किसी भी चीज का ओवरडोज आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और बादाम वैसे ही गर्म तासीर वाला नट्स माना जाता है। गुरुग्राम के डॉक्टर लीना साजू ने इस बारे में बताया कि भीगे हुए बादाम ज्यादा खा लेने से आपको कुछ गंभीर परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं।
भीगा बादाम खाने के नुकसान
एलर्जी रिएक्शन- बादाम ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो अमाडिन प्रोटीन से भरपूर होता है। ये तत्व किसी भी तरह की एलर्जी को बढ़ावा देता है। अगर आप भीगा हुआ बादाम ज्यादा खा लेते हैं, तो माउथ एलर्जी हो सकती है। इसमें आपके जीभ में सूजन, मुंह में खुजली, गले में फंसना, होठों का सूजना-खुजली होना जैसी समस्याएं होंगी।
वजन बढ़ना- बादाम में विटामिन ई ऑयल पाया जाता है, जिसका ज्यादा सेवन वजन भी बढ़ा सकता है। खासतौर पर उनका वजन बढ़ जाता है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ऐसे में भीगा बादाम ज्यादा खाने से आपके शरीर में फैट बढ़ने लगेगा।
दवा का रिएक्शन- अगर आप किसी तरह की दवाई लेते हैं और साथ में भीगा हुआ बादाम खा रहे हैं, तो नुकसानदायक है। इससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। बादाम में मैग्नीशियम काफी ज्यादा होता है, जो दवाओं के साथ पहुंचने पर पेट में एलर्जी फैला देता है। अगर आप बीपी, शुगर की दवा खाते हैं, तो बादाम कम खाएं।
विटामिन ई ओवरडोज- कई लोगों का मानना है कि विटामिन ई बाल, स्किन के लिए अच्छा होता है, ये सही भी है लेकिन ओवरडोज बुरी होती है। बादाम में विटामिन ई होता है और अगर आप अलग से विटामिन ई की गोली ले रहे हैं, तो ये रिेक्शन कर जाएगी। ज्यादा विटामिन ई लेने से ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और इससे हैमरेज, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है।
पाचन तंत्र- ज्यादा भीगा हुआ बादाम खा लेने से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। अगर आप 100 ग्राम बादाम खाते हैं, तो उसमें 13 ग्राम फायबर होता है। इतना बादाम खाने से पेट में दर्द, ऐंठन, गैस, कब्ज, ब्लोटिंग की समस्या होगी। बादाम सही मात्रा में खाते हैं, तो लंबे समय तक पेट को भरा रखेगा।
किडनी स्टोन- शरीर में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम हो जाए, तो किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। बादाम में कैल्शियम पाया जाता है, ओवर खाने से आपके शरीर में कैल्शियम ज्यादा पहुंच सकता है। इससे आपको किडनी स्टोन की समस्या से जूझना पड़ सकता है।
कितना और कैसे खाएं
अगर आप रोजाना भीगे हुए बादाम खाते हैं, तो सिर्फ 6-10 के बीच में खाएं, इससे ज्यादा न खाएं। गर्मी में 4-5 ही खाने हैं लेकिन सर्दी में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। रात में कटोरी में बादाम को भिगोकर रख दें। सुबह इसका छिलका हटाकर बादाम खा लें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
