भोजन को सीधा निगलने वाले हो जाएं सावधान, सेहत को होंगे ये बड़े नुकसान

हर किसी व्यक्ति का अपना जीवन जीने का एक अलग तरीका होता है। एक व्यक्ति की रोजमर्रा की आदतें दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। अकसर देखा जाता है कि कुछ लोग भोजन चबा-चबाकर खाते हैं तो कुछ सीधा ही निगल लेते हैं। भोजन को सीधा निगलने पर क्या आप जानते हैं, अनजाने में आप अपनी सेहत को क्या बड़े नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जी हां, भोजन बिना चबाए जल्दी-जल्दी निगलने वाले लोग भले ही अपने समय से कुछ मिनट तो बचा लेते हैं लेकिन खाने का पूरा स्वाद लेने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं ऐसे लोग अनजाने में अपनी सेहत को कई बड़े नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

पाचन संबंधी समस्याएं जल्दी-जल्दी भोजन निगलने वाले लोग भोजन को अच्छी तरह चबाकर नहीं खाते हैं। जिससे भोजन बड़े टुकड़ों में पेट में जाता है, जो पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच, गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

वजन बढ़ना जल्दी खाने से दिमाग को यह संकेत नहीं मिल पाता कि पेट भर गया है। जिसकी वजह से व्यक्ति ओवरईटिंग करने लगता है। जो मोटापा बढ़ाने का एक कारण माना जाता है।

पेट दर्द और ऐंठन कई बार जल्दी-जल्दी भोजन निगलने से भोजन के साथ हवा निगलने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे पेट दर्द, ऐंठन या असहजता हो सकती है।

हार्टबर्न और रिफ्लक्स जल्दी खाने से भोजन ठीक से पचता नहीं है, जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स (GERD) या हार्टबर्न की समस्या का कारण बन सकता है।

पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी और चोकिंग की समस्या जब भोजन को अच्छे से चबाया नहीं जाता, तो शरीर भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे पोषण की कमी हो सकती है। इसके अलावा जल्दी खाने से खासकर बच्चों और बुजुर्गों के गले में भोजन अटक सकता है, जिससे चोकिंग का खतरा बढ़ जाता है।

बचाव के उपाय -भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाएं। प्रति कौर को लगभग 20 बार चबाएं।

-भोजन करते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें।

-छोटे-छोटे कौर लें और खाने का आनंद लें।