खाली पेट जीरा, अजवाइन, मेथी का पानी पीने से हो सकते हैं ये नुकसान, न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- 90% लोग कर रहे गलती

संक्षेप: न्यूट्रिशनिस्ट खुशी का कहना है कि आजकल सोशल मीडिया पर कई चीजों के फायदे देखकर उन्हें हम खाना या पीना शुरू कर देते हैं। जैसे कई लोग जीरा, अजवायन, मेथी, सौंफ का पानी खाली पेट पीते हैं लेकिन ये आपको फायदा की जगह नुकसान भी कर सकता है। चलिए इसके नुकसान बताते हैं।

आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई खुद का डॉक्टर बना हुआ है और कई घरेलू तरीके सेहत को सुधारने के लिए लोग बताते रहते हैं। कोई मेथी का पानी पी रहा है, तो कोई सौंफ, अजवायन या जीरे का पानी सुबह खाली पेट पीने की सलाह दे रहा है। लोग इसे मानकर पी भी रहे हैं लेकिन अपने शरीर और सेहत के बारे में बिना जानें। न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि जीरा, अजवायन, सौंफ, मेथी का पानी अगर आप भी सुबह खाली पेट पी रहे हैं, तो रुक जाइये। ये चीजें आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कर सकती हैं, चलिए बताते हैं इनसे क्या होगा।

क्या कहती हैं खुशी न्यूट्रिशनिस्ट खुशी का कहना है कि हम सभी रील्स में सभी चीजों के फायदे देखकर इन्हें पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन सभी का शरीर अलग-अलग होता है। हम सभी इंसान हैं, रोबोट नहीं जो आप कुछ भी अंदर डालेंगे और सब फायदा ही करेगा। जीरा, सौंफ, अजवायन, मेथी किचन के मसाले हैं, जो खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। खाने के साथ अगर आप इन्हें खाते हैं, तो ये फायदा पहुंचाते हैं लेकिन इनका पानी पीना हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। चलिए सभी के अलग-अलग नुकसान बताते हैं।

अजवायन पानी- अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है या फिर बहुत एसिडिटी बनती है, तो आपको अजवायन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अजवायन की गर्म तासीर सीने में जलन, एसिडिटी की समस्या को बढ़ा देगी।

सौंफ पानी- आपको भूख कम लगती है, ठंड ज्यादा लगती है और ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो आपके लिए सौंफ पानी नहीं है। सौंफ में मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन तत्व शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है और इससे आपका बीपी और लो हो सकता है। लो बीपी से कई तरह की समस्याएं होंगी।

मेथी पानी- आप दुबले-पतले हैं वजन कम है, पेट खराब रहता है, पीरियड्स में हैवी फ्लो आता है, तो मेथी का पानी बिल्कुल न पिएं। ज्यादा मेथी खाने या पीने से पेट में ऐंठन, पाचन में दिक्कत, दस्त, उल्टी हो सकती है। प्रेग्नेंसी में भी मेथी का पानी नहीं पीना चाहिए।

जीरा पानी- मुंह, पेट में अल्सर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मरीज और प्रेग्नेंट महिलाओं को जीरा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये नुकसान करेगा। जीरा गर्म होता है, जो ज्यादा खाने-पीने से ब्लोटिंग की समस्या और बीपी बढ़ा देता है।

क्या करें- खुशी के अनुसार, आप अपने दिन की शुरुआत नॉर्मल गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं। गुनगुने पानी से शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे।