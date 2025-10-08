प्रेग्नेंसी रोकने वाली कॉपर टी के भी हो सकते हैं नुकसान, लगवाने से पहले जरूर जानें

Side Effects Of Copper T: फीमेल बर्थ कंट्रोल के सेफ ऑप्शन के रूप में कॉपर टी महिलाओं में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये एक छोटी डिवाइस होती है जो अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने में मदद करती है। लेकिन इसकी वजह से कई सारी महिलाओं को नुकसान भी होता है।

अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए शादीशुदा महिलाओं में कॉपर टी लगवाना काफी पॉपुलर है। इसे फीमेल बर्थ कंट्रोल का काफी सेफ और हेल्दी तरीका माना जाता है। लेकिन कॉपर टी पूरी तरह से सुरक्षित है ऐसा जरूरी नहीं। काफी सारी महिलाओं को कॉपर टी लगवाने के बाद अनचाही प्रेग्नेंसी से बचाव तो हो जाता है लेकिन कई सारी दूसरी दिक्कतों को सामना करना पड़ जाता है। कॉपर टी एक तरह का छोटा सा डिवाइस है जो तांबे यानी कॉपर और प्लास्टिक को मिलाकर तैयार किया जाता है। ये डिवाइस गर्भाशय में लगाया जाता है। जिससे प्रेग्नेंसी को रोका जा सके। जब भी किसी महिला को प्रेग्नेंट होने की जरूरत होती है वो इसे आसानी से निकलवाकर प्रेग्नेंट हो सकती है। आमतौर पर कॉपर टी लगवाने के नुकसान नहीं होते। लेकिन कुछ महिलाओं में इस तरह के लक्षण दिख रहे तो ये कॉपर टी के साइड इफेक्ट हो सकते हैं।

कॉपर टी के साइड इफेक्ट अगर कॉपर टी सही जगह पर गर्भाशय में नहीं लगी है तो इससे ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

पेट के निचले हिस्से में तीखा दर्द

व्हाइट डिस्चार्ज

लोअर एब्डॉमिनल में डिसकंफर्ट का अनुभव हो रहा।

कई बार गलत तरीके से लगी कॉपर टी की वजह से डिसकंफर्ट महसूस होता है और यूरिन पास करने में भी दिक्कत होती है।

सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ब्लीडिंग कॉपर टी अगर अपनी जगह से मिसप्लेस हो गई है तो कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ब्लीडिंग होती है और तेज दर्द महसूस होता है।

हैवी पीरियड्स और पेन कॉपर टी की वजह से कई बार पीरियड्स में हैवी पेन के साथ हैवी ब्लीडिंग होती है। काफी सारी महिलाओं को ये 12 से 15 दिनों तक पीरियड्स या स्पॉटिंग होती है।

इंफेक्शन और रैशेज कुछ महिलाओं को कॉपर की वजह से एलर्जी होने का डर रहता है। जिसकी वजह से उन्हें रैशेज और प्राइवेट पार्ट में खुजली की समस्या हो जाती है। अगर किसी को एलर्जी की समस्या होती है तो उसे फौरन कॉपर टी को निकलवा देना चाहिए।