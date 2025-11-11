Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थSide effects of applying these 4 lubricants during sex gynecologist explains
सेक्स के दौरान इन 4 चीजों को प्राइवेट पार्ट पर कतई न लगाएं, शरीर में फैल जाएगा इंफेक्शन

सेक्स के दौरान इन 4 चीजों को प्राइवेट पार्ट पर कतई न लगाएं, शरीर में फैल जाएगा इंफेक्शन

संक्षेप: सेक्स में प्लेजर फील करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं और इसमें से एक है लुब्रिकेंट का यूज करना। लेकिन क्या आपको पता है प्राइवेट पार्ट पर लुब्रिकेंट लगाना खतरे से खाली नहीं है।

Tue, 11 Nov 2025 10:46 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सेक्स के दौरान प्लेजर फील करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। सेक्स स्मूदली बिना किसी दर्द और जलन के हो जाये, इसके लिए लोग कई क्रीम या तेल का इस्तेमाल प्राइवेट पार्ट पर करते हैं। लुब्रिकेंट के तौर पर लोग नारियल या सरसों का तेल, फेस क्रीम, थूक, वैसलीन जैसी चीजें लगाते हैं, जो सेक्स को स्मूद बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये चीजें आपके प्राइवेट पार्ट के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इस बारे में तमिलनाडु बेस्ड फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉ. मंगला लक्ष्मी ने बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेक्स

सेक्स सिर्फ प्लेजर के लिए ही नहीं होता बल्कि ये स्वास्थ्य, फर्टिलिटी, प्रेग्नेंसी से भी जुड़ा होता है। ऐसे में जरूरी है कि कपल्स इंटीमेसी के दौरान कुछ सावधानियां बरतें। कोई भी लुब्रिकेंट प्राइवेट पार्ट पर लगाने से थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है लेकिन ये लंबे समय के लिए आपके शरीर में इंफेक्शन पैदा कर सकता है।

नुकसान क्या हैं

प्राइवेट पार्ट पर नारियल या सरसों का तेल लगाने से वजाइना का पीएच लेवल बिगड़ सकता है। इससे फंगल इंफेक्शन हो सकता है, जो बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तेल बालों और त्वचा पर लगाया जाता है, तो ये सेफ हो सकता है। प्राइवेट पार्ट के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थूक लगाने से मुंह के बैक्टीरिया वजाइना या पेनिस के बैक्टीरिया से मिल जाते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे में इनसे कई अलग बीमारियां जैसे एचआईवी, हर्पीस या एचपीवी होने का डर रहता है। वैसलीन लगाते हैं, तो ये आपके कंडोम को फाड़ सकता है, जिससे अनचाही प्रेग्नेंसी हो सकती है। इसके अलावा वैसलीन लगाने से बैक्टीरियल वेजिनोसिस नामक बीमारी हो सकती है। किसी तरह की क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करना भी गलत है। इसमें भले ही खुशबू आती हो और ये चिकना होता है लेकिन इसमें मौजूद केमिकल आपके प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है।

क्या करें इस्तेमाल

अगर आप दर्द-जलन से बचने के लिए कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। आजकल कई लुब्रिकेंट आने लगे हैं, तो वजाइना या पेनिस फ्रेंडली है और इससे कोई इंफेक्शन नहीं होता। साथ ही कंडोम के लिए भी ये सुरक्षित है। प्राइवेट पार्ट की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, ऐसे में कोई भी लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में पढ़ लें और एक्सपायरी डेट भी चेक करें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।