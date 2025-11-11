सेक्स के दौरान इन 4 चीजों को प्राइवेट पार्ट पर कतई न लगाएं, शरीर में फैल जाएगा इंफेक्शन
संक्षेप: सेक्स में प्लेजर फील करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं और इसमें से एक है लुब्रिकेंट का यूज करना। लेकिन क्या आपको पता है प्राइवेट पार्ट पर लुब्रिकेंट लगाना खतरे से खाली नहीं है।
सेक्स के दौरान प्लेजर फील करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। सेक्स स्मूदली बिना किसी दर्द और जलन के हो जाये, इसके लिए लोग कई क्रीम या तेल का इस्तेमाल प्राइवेट पार्ट पर करते हैं। लुब्रिकेंट के तौर पर लोग नारियल या सरसों का तेल, फेस क्रीम, थूक, वैसलीन जैसी चीजें लगाते हैं, जो सेक्स को स्मूद बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये चीजें आपके प्राइवेट पार्ट के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इस बारे में तमिलनाडु बेस्ड फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉ. मंगला लक्ष्मी ने बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है।
सेक्स
सेक्स सिर्फ प्लेजर के लिए ही नहीं होता बल्कि ये स्वास्थ्य, फर्टिलिटी, प्रेग्नेंसी से भी जुड़ा होता है। ऐसे में जरूरी है कि कपल्स इंटीमेसी के दौरान कुछ सावधानियां बरतें। कोई भी लुब्रिकेंट प्राइवेट पार्ट पर लगाने से थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है लेकिन ये लंबे समय के लिए आपके शरीर में इंफेक्शन पैदा कर सकता है।
नुकसान क्या हैं
प्राइवेट पार्ट पर नारियल या सरसों का तेल लगाने से वजाइना का पीएच लेवल बिगड़ सकता है। इससे फंगल इंफेक्शन हो सकता है, जो बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तेल बालों और त्वचा पर लगाया जाता है, तो ये सेफ हो सकता है। प्राइवेट पार्ट के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थूक लगाने से मुंह के बैक्टीरिया वजाइना या पेनिस के बैक्टीरिया से मिल जाते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे में इनसे कई अलग बीमारियां जैसे एचआईवी, हर्पीस या एचपीवी होने का डर रहता है। वैसलीन लगाते हैं, तो ये आपके कंडोम को फाड़ सकता है, जिससे अनचाही प्रेग्नेंसी हो सकती है। इसके अलावा वैसलीन लगाने से बैक्टीरियल वेजिनोसिस नामक बीमारी हो सकती है। किसी तरह की क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करना भी गलत है। इसमें भले ही खुशबू आती हो और ये चिकना होता है लेकिन इसमें मौजूद केमिकल आपके प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
क्या करें इस्तेमाल
अगर आप दर्द-जलन से बचने के लिए कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। आजकल कई लुब्रिकेंट आने लगे हैं, तो वजाइना या पेनिस फ्रेंडली है और इससे कोई इंफेक्शन नहीं होता। साथ ही कंडोम के लिए भी ये सुरक्षित है। प्राइवेट पार्ट की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, ऐसे में कोई भी लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में पढ़ लें और एक्सपायरी डेट भी चेक करें।
