नाश्ते में रोज सुबह खाते हैं ब्रेड आमलेट, डायटीशियन ने बताया सेहत पर पड़ता है क्या असर

संक्षेप: रोज-रोज सुबह खाली पेट ब्रेड आमलेट खाना क्या वाकई सेहत के लिए हेल्दी ऑप्शन है? सीके बिड़ला अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा से जानते हैं सुबह खाली पेट ब्रेड अंडा खाने से सेहत को क्या फायदे और नुकसान होते हैं।

भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल के बीच सुबह समय बचाने के लिए ज्यादातर लोग नाश्ते में ब्रेड अंडा खाना पसंद करते हैं। यह झटपट बनने वाला नाश्ता ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगता है बल्कि पूरा दिन आपका पेट भरा रखकर आपको भूख का अहसास भी नहीं होने देता है। लेकिन रोज-रोज सुबह खाली पेट ब्रेड आमलेट खाना क्या वाकई सेहत के लिए हेल्दी ऑप्शन है? सीके बिड़ला अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा से जानते हैं सुबह खाली पेट ब्रेड अंडा खाने से सेहत को क्या फायदे और नुकसान होते हैं।

ब्रेड अंडा में मौजूद पोषक तत्व अंडा- -अंडे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है

-हेल्दी फैट

-विटामिन बी12

-आयरन

-कोलीन( ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है)

ब्रेड -अधिक कार्ब

-ग्लूटेन

-सफेद ब्रेड का GI अधिक होता है, जिससे शुगर तेजी से बढ़ती है।

ब्रेड अंडे का कॉम्बो क्या देता है? ब्रेड और अंडा एक साथ खाने से प्रोटीन और कार्ब एक साथ मिलते हैं। जो शरीर में अच्छी एनर्जी बनाए रखते हैं। हालांकि डॉक्टर दीपाली कहती हैं कि नाश्ते की सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि ब्रेड कौन सी है,आमलेट बनाने के लिए तेल कितना यूज हुआ है, और इसे बनाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया गया है।

ब्रेड-आमलेट खाने के फायदे अच्छी एनर्जी-सुबह ब्रेड-ऑमलेट खाने से शरीर में अच्छी एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि अंडे से भरपूर प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं जो दिन भर ऊर्जा बनाए रखकर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने, मांसपेशियों को मजबूत करने और दिमाग को तेज रखने में भी मदद करते हैं। हालांकि, सही सेहत के लिए सफेद ब्रेड की जगह साबुत अनाज की ब्रेड और स्वस्थ तेल का इस्तेमाल करना चाहिए।

मांसपेशियों की मरम्मत-अंडे में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है और चयापचय को बेहतर बनाता है। अंडे में सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दिमागी सेहत-अंडे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं क्योंकि वे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि कोलीन, विटामिन बी12, प्रोटीन और ल्यूटिन, जो याददाश्त, एकाग्रता और समग्र संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

कब्ज से राहत-साबुत-अनाज की ब्रेड पाचन में मदद करती है और फाइबर प्रदान करती है क्योंकि इसमें अनाज के पूरे दाने (चोकर, रोगाणु और एंडोस्पर्म) होते हैं। यह फाइबर कब्ज को रोकने, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और मल को थोक देने में मदद करता है, साथ ही यह रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में भी सहायक होता है।

पेट देर तक भरा रहता है-ब्रेड-आमलेट पेट देर तक भरा रख सकता है क्योंकि इसमें मौजूद अंडे से मिलने वाला प्रोटीन आपको तृप्त महसूस कराता है, जिससे जंक फूड खाने की इच्छा कम होती है।

ब्रेड-आमलेट खाने के नुकसान वजन बढ़ने का खतरा- ब्रेड-ऑमलेट से वजन बढ़ने का खतरा है, खासकर अगर यह रोजाना और गलत तरीके से खाया जाए। बता दें, ब्रेड में रिफाइंड कार्ब्स और सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है, जबकि ऑमलेट में तेल या बटर मिलाने से कैलोरी बढ़ जाती है। वजन बढ़ने से बचने के लिए, मल्टीग्रेन ब्रेड का उपयोग करें, ऑमलेट को कम तेल में बनाएं और इसमें सब्जियां मिलाएं।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा- ब्रेड-आमलेट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हो सकता है, खासकर अगर आमलेट को ज्यादा तेल में तला जाए या उसमें पनीर और प्रोसेस्ड मीट जैसे चीजें डाली जाएं। ब्रेड खुद कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, लेकिन अगर वह रिफाइंड आटे से बनी है और उसमें फाइबर कम है तो यह भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है।

डायबिटीज बढ़ने का खतरा- ब्रेड-ऑमलेट से ब्लड शुगर बढ़ सकती है, खासकर अगर ब्रेड सफेद या मैदे की हो। सफेद ब्रेड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट तेजी से ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है। हालांकि, ऑमलेट में प्रोटीन होने के कारण यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह ब्रेड की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करता है।

फाइबर की कमी- अगर आप सुबह नाश्ते में सफेद ब्रेड के साथ ऑमलेट खाते हैं, तो फाइबर की कमी हो सकती है। सफेद ब्रेड मैदा से बनी होती है जिसमें फाइबर बहुत कम होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज हो सकती है और ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है।

पाचन संबंधी समस्याएं- ब्रेड-ऑमलेट में ब्रेड के कारण पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मैदा में फाइबर की कमी होती है, जो कब्ज, पेट फूलना और गैस का कारण बन सकता है। इसके अलावा, ऑमलेट में ज्यादा तेल या मक्खन और खराब क्वालिटी की ब्रेड का उपयोग करने से भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

पोषक तत्वों का असंतुलन-रोज सुबह ब्रेड-ऑमलेट खाने से कुछ मामलों में पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है। एक ही नाश्ता रोज खाने से शरीर को फलों, सब्जियों, हेल्दी फैट्स और अलग-अलग तरह के अनाज से मिलने वाले सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इससे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और बोरियत भी महसूस हो सकती है, इसलिए नाश्ते में विविधता रखना जरूरी है।

ब्रेड-ऑमलेट को कैसे बनाएं हेल्दी (How to Make It Healthier) -ब्रेड-ऑमलेट को हेल्दी बनाने के लिए, साबुत गेहूं या मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस का उपयोग करें।

-ऑमलेट को कम तेल में पकाएं। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल या राइस ब्रान तेल का यूज कर सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जैतून का तेल हमेशा धीमी आंच पर पकाना चाहिए वरना इसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जबकि राइस ब्रान तेल उच्च तापमान पर भी स्थिर बना रहता है।

-ऑमलेट बनाने के लिए पालक, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों का यूज करें।

-ऑमलेट बनाने के लिए अतिरिक्त मक्खन या पनीर डालने से बचें।

-ब्रेड ऑमलेट के साथ एक फल खाने से भोजन संतुलित होता है। ऑमलेट और ब्रेड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन फाइबर की कमी होती है। फल और सब्जियां शामिल करने से फाइबर की मात्रा बढ़ती है, जिससे यह एक पौष्टिक नाश्ता बन जाता है, वजन प्रबंधन में मदद मिलती है।

-ब्रेड ऑमलेट रोजाना खाने से नीरसता और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है क्योंकि इसमें अक्सर ताजे फल और सब्जियां नहीं होती हैं। आप इस नाश्ते को हफ्ते में 3 से 4 दिन खा सकते हैं।