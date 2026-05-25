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क्या गेहूं खाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? फोर्टिस के डॉक्टर की ये 1 सलाह जरूर सुनें

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Healthy Tips: आजकल वजन घटाने और हेल्दी रहने के लिए कई लोग गेहूं खाना पूरी तरह छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या सच में गेहूं हर किसी के लिए नुकसानदायक है? इस बारे में डॉ शुभम वात्स्य ने विस्तार से बताया है।

क्या गेहूं खाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? फोर्टिस के डॉक्टर की ये 1 सलाह जरूर सुनें

आजकल सोशल मीडिया पर 'नो व्हीट ट्रेंड' काफी फॉलो किया जा रहा है, जिसमें गेहूं को पूरी तरह अपनी डाइट से बाहर किया जाता है। खासकर जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं या पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, वो पूरी तरह गेहूं खाना छोड़ देते हैं। इसकी जगह वो मिलेट्स, ओट्स या ग्लूटेन फ्री चीजें खाने लगते हैं। लेकिन गेहूं हमेशा से हमारी डाइट का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए इसे पूरी तरह अवॉइड करना हर किसी के लिए पाॅसिबल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई हर किसी को गेहूं खाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? क्या वाकई गेहूं की रोटी खाने से ही मोटापा और गट से जुड़ी समस्याएं होती हैं? इस कन्फ्यूजन को फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दूर किया है। आइए जानते हैं-

क्या हर किसी के लिए गेहूं नुकसानदायक है?

डॉ शुभम बताते हैं कि गेहूं एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें ग्लूटेन मौजूद होता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हर किसी को ग्लूटेन अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, ना ही गेहूं हर किसी के लिए नुकसानदायक होता है। असली समस्या गेहूं में नहीं है, बल्कि इसकी क्वालिटी, मात्रा और खानपान में विविधता की कमी से है।

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रोज-रोज गेहूं की रोटी खाना भी सही नहीं है

गेहूं की रोटी नुकसानदायक नहीं है लेकिन अगर आप रोज-रोज गेहूं की रोटी ही खा रहे हैं, तब शरीर पर इसका नेगेटिव असर दिख सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप ज्यादातर गेहूं की रोटी ही खाते हैं, तो खाने के बाद शुगर स्पाइक आएगा ही। साथ ही लॉन्ग टर्म में ये आपको मोटा करेगा और फैटी लिवर का रिस्क भी बढ़ जाएगा।

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सिर्फ गेहूं की रोटी खाना बंद कर दें

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ शुभम कहते हैं कि कोशिश करें कि सिर्फ गेहूं की रोटी खाना बंद कर दें। आप गेहूं को कई दूसरी चीजों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको शुगर है तो आपके लिए ज्वार की रोटी काफी फायदेमंद रहेगी। आपको प्रोटीन बढ़ाना है बाजरा की रोटी खाएं या आयरन की कमी है तो रागी की रोटी आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए।

गेहूं को पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं

डॉक्टर बताते हैं कि आपको गेहूं से डरने की या इसे पूरी तरह डाइट से बाहर करने की जरूरत नहीं है। कभी-कभार इसे दूसरे अनाजों से रिप्लेस करें, या फिर गेहूं के आटे में ही बाजरा, रागी या ज्वार का आटा मिक्स कर के रोटी बनाएं। जब आप कोई दूसरा अनाज इसमें मिला देते हैं तो गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। पूरी तरह सिर्फ गेहूं की रोटी खाना जितना हो सके अवॉइड ही करें।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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