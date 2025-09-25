रोटी पर घी लगाकर खाने से शुगर और मोटापा बढ़ता है? डायटिशियन से जानें

आजकल लोग रोटियों पर घी लगाना अवॉइड करने लगे हैं। उनका मानना है कि घी लगाकर रोटी खाने से फैट बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, यहां तक कि ये गट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आइए जानते हैं डायटिशियन का इसपर क्या कहना है।

गरमा-गरम रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा हो, तो खाने में मजा आ जाता है। हालांकि आजकल लोग रोटियों पर घी लगाना अवॉइड करने लगे हैं। उनका मानना है कि घी लगाकर रोटी खाने से फैट बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, यहां तक कि ये गट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि रोटी पर घी लगाकर खाने की वजह से ही भारतीय 50 साल से ऊपर नहीं जी पाएंगे। अब सवाल है कि क्या वाकई रोटी पर घी लगाकर खाना इतना नुकसानदायक है? इसी विषय पर डायटिशन (न्यूट्रीकॉप) ने एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने इसी कंफ्यूजन को दूर किया है। तो आइए जानते हैं रोटी पर लगा घी आपका दुश्मन है या दोस्त।

सुपरफूड है देसी घी डायटिशियन कहती हैं कि देसी घी एक सुपरफूड है, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, डी, ई और के मौजूद होते हैं। इसके अलावा घी में ओमेगा थ्री भी होता है, जो ब्रेन फंक्शन और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कुल मिलकर कहें तो घी एक हेल्दी फैट है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका एक और फायदा है कि ये पचाने में बहुत आसान होता है और शरीर को तुरंत एनर्जी देता है।

रोटी पर घी लगाएं या नहीं? अब सवाल है कि रोटी पर घी लगाना चाहिए या नहीं। डायटिशियन कहती हैं कि चूंकि ये हेल्दी फैट है, इसलिए आप बेझिझक इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी मील में, उदाहरण के लिए अगर आप रोटी पर घी लगाकर खाते हैं, तो पूरी मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। यानी इसे खाने पर आपकी ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ती। डायटिशियन कहती हैं कि घी में CLA भी होता है, जिसमें एंटी वायरल, एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण देखे गए हैं।

क्या घी लगी रोटी खाने से वजन बढ़ता है? घी हेल्दी है इसके बावजूद भी कई लोग इसे डाइट में शामिल नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है ये फैट बढ़ा देगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। जबकि अगर आप रोटी पर थोड़ा घी लगाकर खाते हैं, तो ये पचाने में आसान होती है। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, जो वेट लॉस में मदद करता है। हालांकि अगर आप दिन में 2-3 चम्मच से ज्यादा घी खा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है। इसलिए सीमित मात्रा में खाएं और हेल्दी रहें।