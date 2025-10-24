डाइट में 13 चीजें शामिल करके लड़की ने घटाया 30 किलो वजन, बिना जिम गए 8 महीने में हुआ कमाल

बदलती लाइफस्टाइल, खानपान की खराब आदतें और वर्कआउट की कमी, आज ज्यादातर लोगों के लिए मोटापे की समस्या का कराण बन रही हैं। मोटापा ना सिर्फ व्यक्ति की पर्सनालिटी खराब करता है बल्कि धीरे-धीरे उसके लिए सेहत से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं का कारण भी बनने लगता है। मोटापे से निजात पाने और सेहतमंद बने रहने के लिए कई लोग जिम तो कुछ योग का सहारा लेते हैं। बावजूद इसके कई बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर वजन कम करने की अपनी कोशिश को करते-करते आप निराश भी हो चुके हैं तो डिजिटल क्रिएटर उदिता अग्रवाल, आपके लिए अच्छी मोटिवेशन बन सकती हैं। जी हां, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद उदिता ने एक पोस्ट शेयर करके लोगों को बताया है कि उन्होंने बिना जिम गए सिर्फ डाइट में 13 फूड्स को शामिल करके 8 महीने में अपना 30 किलो वजन कम किया है। उदिता का कहना है कि वेट लॉस के लिए पहली शुरुआत व्यक्ति को अपनी रसोई से ही करनी चाहिए। अपने खान-पान में किए गए छोटे-छोटे बदलाव आपको कुछ ही समय में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं उदिता की वेट लॉस जर्नी में किन 13 फूड्स ने की उदिता की मदद।