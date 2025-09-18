ये लोग भूलकर भी ना रखें नवरात्रि का व्रत, वरना और ज्यादा बढ़ सकती है परेशानी Shardiya Navratri 2025 People with these health conditions should avoid 9 days fasting, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थShardiya Navratri 2025 People with these health conditions should avoid 9 days fasting

ये लोग भूलकर भी ना रखें नवरात्रि का व्रत, वरना और ज्यादा बढ़ सकती है परेशानी

नवरात्रि में किसे उपवास रखना चाहिए या नहीं, ये तो अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हेल्थ के लिहाज से देखें, तो कुछ लोगों के लिए पूरे नौ दिनों का फास्ट नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 01:12 PM
share Share
Follow Us on
ये लोग भूलकर भी ना रखें नवरात्रि का व्रत, वरना और ज्यादा बढ़ सकती है परेशानी

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। पूरे नौ दिनों तक चलने वाला ये पर्व देवी दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों को समर्पित है। नवरात्रि का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इन दिनों देवी की पूजा अर्चना तो की ही जाती है, साथ ही कुछ लोग पूरे नौ दिनों तक उपवास भी करते हैं। उपवास के दौरान केवल फलाहारी भोजन ही किया जाता है। कह सकते हैं कि ये बहुत ही कठिन उपवासों में से एक है। अब किसे उपवास रखना चाहिए या नहीं, ये तो अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हेल्थ के लिहाज से देखें, तो कुछ लोगों के लिए पूरे नौ दिनों का फास्ट नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं किन हेल्थ कंडीशन में सावधानी बरतने की जरूरत है।

गर्भवती महिलाएं ना रखें कठोर व्रत

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो गर्भवती महिलाओं को भी पूरे नौ दिनों का कठोर व्रत रखने से परहेज करना चाहिए। उपवास के दौरान अनाज खाने की मनाही होती है, जिस वजह से संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है। वहीं गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अतिरिक्त कैलोरी की भी जरूरत होती है, जो बिना अनाज खाए मुश्किल पूरी हो पाती है। अगर आप व्रत रखना भी चाहती हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और थोड़े आसान नियमों के साथ व्रत रखें।

अभी-अभी दिया हो बच्चे को जन्म

जिन महिलाओं ने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया हो, उन्हें भी पूरे नौ दिन की फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। दरअसल 6 महीने तक शिशु की पूरा पोषण मां के दूध से ही मिलता है। इसके लिए मां को अपनी डाइट अच्छी रखने की जरूरत है और साथ ही पर्याप्त कैलोरी लेने की भी। उपवास के दौरान कम खाने या संतुलित ना खाने की वजह से बच्चे का पोषण प्रभावित हो सकता है और आपको भी ज्यादा कमजोरी आ सकती है।

शुगर के मरीज बरतें सावधानी

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लंबा उपवास रखना सही नहीं है। दरअसल डायबिटीज में खानपान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। समय पर दवाइयां लेना और ऐसी चीजें खाना जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, ये जरूरी हो जाता है। उपवास के दौरान इन सभी चीजों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर फास्टिंग करनी भी है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिना ना करें।

एनीमिया की शिकायत होने पर

एनीमिया यानी खून की कमी होने पर लंबा उपवास रखना परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान शरीर वैसे भी काफी कमजोर रहता है और अच्छे खानपान की जरूरत रहती है। अगर आप इस समय उपवास करते हैं, तो शरीर में और ज्यादा कमजोरी आ सकती है।

कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो लें डॉक्टर की सलाह

अगर आपको लंबे समय से कोई हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आपको उपवास रखने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कई बार उपवास रखने की वजह से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप किसी चीज की नियमित दवा ले रहे हैं, तो भी डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

Shardiya Navratri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।