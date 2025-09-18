ये लोग भूलकर भी ना रखें नवरात्रि का व्रत, वरना और ज्यादा बढ़ सकती है परेशानी

नवरात्रि में किसे उपवास रखना चाहिए या नहीं, ये तो अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हेल्थ के लिहाज से देखें, तो कुछ लोगों के लिए पूरे नौ दिनों का फास्ट नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं-

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। पूरे नौ दिनों तक चलने वाला ये पर्व देवी दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों को समर्पित है। नवरात्रि का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इन दिनों देवी की पूजा अर्चना तो की ही जाती है, साथ ही कुछ लोग पूरे नौ दिनों तक उपवास भी करते हैं। उपवास के दौरान केवल फलाहारी भोजन ही किया जाता है। कह सकते हैं कि ये बहुत ही कठिन उपवासों में से एक है। अब किसे उपवास रखना चाहिए या नहीं, ये तो अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हेल्थ के लिहाज से देखें, तो कुछ लोगों के लिए पूरे नौ दिनों का फास्ट नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं किन हेल्थ कंडीशन में सावधानी बरतने की जरूरत है।

गर्भवती महिलाएं ना रखें कठोर व्रत हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो गर्भवती महिलाओं को भी पूरे नौ दिनों का कठोर व्रत रखने से परहेज करना चाहिए। उपवास के दौरान अनाज खाने की मनाही होती है, जिस वजह से संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है। वहीं गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अतिरिक्त कैलोरी की भी जरूरत होती है, जो बिना अनाज खाए मुश्किल पूरी हो पाती है। अगर आप व्रत रखना भी चाहती हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और थोड़े आसान नियमों के साथ व्रत रखें।

अभी-अभी दिया हो बच्चे को जन्म जिन महिलाओं ने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया हो, उन्हें भी पूरे नौ दिन की फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। दरअसल 6 महीने तक शिशु की पूरा पोषण मां के दूध से ही मिलता है। इसके लिए मां को अपनी डाइट अच्छी रखने की जरूरत है और साथ ही पर्याप्त कैलोरी लेने की भी। उपवास के दौरान कम खाने या संतुलित ना खाने की वजह से बच्चे का पोषण प्रभावित हो सकता है और आपको भी ज्यादा कमजोरी आ सकती है।

शुगर के मरीज बरतें सावधानी डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लंबा उपवास रखना सही नहीं है। दरअसल डायबिटीज में खानपान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। समय पर दवाइयां लेना और ऐसी चीजें खाना जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, ये जरूरी हो जाता है। उपवास के दौरान इन सभी चीजों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर फास्टिंग करनी भी है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिना ना करें।

एनीमिया की शिकायत होने पर एनीमिया यानी खून की कमी होने पर लंबा उपवास रखना परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान शरीर वैसे भी काफी कमजोर रहता है और अच्छे खानपान की जरूरत रहती है। अगर आप इस समय उपवास करते हैं, तो शरीर में और ज्यादा कमजोरी आ सकती है।