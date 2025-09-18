Shardiya Navratri 2025 : गरबा या कार्डियो, जानें जल्दी कौन करता है वेट लॉस

गरबा और कार्डियो, जब दोनों ही ऐसी शारीरिक गतिविधिया हैं जो कैलोरी बर्न करती हैं, तो इनके प्रभाव, तीव्रता और वजन कम करने की गति में अंतर क्या है। आखिर कौन सी एक्सरसाइज जल्दी वेट लॉस के लिए बेहतर मानी जाती है। आइए जानते हैं-

नवरात्रि का त्योहार अपने साथ ऊर्जा, उत्साह और श्रद्धा का भाव साथ लेकर आता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखने के साथ, गरबा और डांडिया भी खेलते हैं। गरबा गुजरात का ट्रेडिशनल डांस और नवरात्रि पर्व का आकर्षक हिस्सा है। बता दें, गरबा सिर्फ एक मनोरंजन के लिए किया जाने वाला एक डांस फॉर्म नहीं है बल्कि यह एक शानदार वर्कआउट भी है, जिसकी मदद से व्यक्ति अपना कई किलो वजन कम कर सकता है। गरबा करते समय व्यक्ति के हाथ-पैर में लगातार मूवमेंट होती रहती है, जो इसे बेहतरीन एरोबिक एक्सरसाइज बनाती है। यही वजह है कि कई लोग जिम में कार्डियो करने से अच्छा गरबा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि गरबा और कार्डियो, जब दोनों ही ऐसी शारीरिक गतिविधिया हैं जो कैलोरी बर्न करती हैं, तो इनके प्रभाव, तीव्रता और वजन कम करने की गति में अंतर क्या है। आखिर कौन सी एक्सरसाइज जल्दी वेट लॉस के लिए बेहतर मानी जाती है। आइए जानते हैं-

गरबा (Garba) गरबा गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो देवी दुर्गा को समर्पित होने के कारण नवरात्रि के दौरान किया जाता है। यह एक हाई-एनर्जी वाला डांस है। जिसमें महिलाएं रंग-बिरंगे परिधानों में एक घेरा बनाकर ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं।

वेट लॉस में कैसे असरदार गरबा गरबा एक उच्च तीव्रता वाला व्यायाम है। यह एक सामूहिक नृत्य होता है, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। गरबा करते समय व्यक्ति के पूरे शरीर का वर्कआउट होता है, जिससे कैलोरी बर्न होती है। एक अनुमान के मुताबिक एक घंटे तक गरबा खेलने से 500-600 कैलोरी बर्न होती है।

गरबा करने के फायदे दिल और फेफड़ों को रखता है स्वस्थ गरबा डांस किसी भी दूसरे एरोबिक व्यायाम की तरह है। दिल और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए लार्ज मसल्स ग्रुप लगातार एक लय में मूवमेंट करते हैं।

पूरे शरीर की एक्सरसाइज गरबा पूरे शरीर की एक्सरसाइज है, जिसमें कई बार ऊपरी और निचले शरीर को केंद्रित कर मूवमेंट किये जाते हैं, जो एक बार में कई मसल्स ग्रुप्स पर काम करते हैं। विशेषज्ञ के अनुसार, 1 घंटे का गरबा वर्कआउट की दक्षता को बढ़ाता है।

ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है गरबा गरबा ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है। गरबा को हमेशा बड़े गोलाकार समूह में किया जाता है। जिसके लिए शरीर और मन के समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंटेंस डांस फॉम स्ट्रेस को दूर करने में सक्षम होता है। ऐसे में गरबा आपके चित को खुश रखने का आसान तरीका साबित हो सकता है।

कार्डियो (Cardio) कार्डियो में दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, जॉगिंग, या ज़ुम्बा जैसे व्यायाम शामिल होते हैं, जो हृदय गति को बढ़ाते हैं और कैलोरी बर्न करते हैं।

वेट लॉस के लिए कार्डियो कार्डियो को विशेष रूप से वजन कम करने और फिटनेस बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्डियो के दौरान उच्च-तीव्रता वाले व्यायाम से आप कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे चयापचय की दर बढ़ती है और EPOC प्रभाव के कारण वर्कआउट के बाद भी लंबे समय तक कैलोरी बर्न होती रहती है।

कार्डियो के फायदे हृदय स्वास्थ्य में सुधार कार्डियो हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है और हृदय स्वास्थ्य ठीक बना रहता है।

वेट लॉस कार्डियो शरीर की वसा को कम करने, मांसपेशियों के निर्माण और वजन घटाने में मदद करता है।

डायबिटीज कार्डियो एक्सरसाइज डायबिटीज को कंट्रोल करने और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम होता है।