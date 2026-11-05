शरद पवार प्लूरिटिक पेन के कारण हुए अस्पताल में भर्ती, जानें सीने में सुई चुभने जैसा दर्द क्यों होता है
NCP (SP) प्रमुख शरद पवार को प्लूरिटिक पेन की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है। आइये जानते हैं आखिर ये क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं?
NCP (SP) प्रमुख शरद पवार को प्लूरिटिक पेन के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले पुणे में भी उन्हें एडमिट किया गया था लेकिन फिर वह डिस्चार्ज हो गए थे। शरद पवार को बार-बार खांसी, सांस और सीने में दर्द की समस्याएं हो रही हैं। इस समस्या को प्लूरिटिक पेन कहा जाता है, जिसमें सीने में तेज दर्द या चुभन होती है। साथ ही सांस का फूलना और खांसी भी बनी रहती है। लखनऊ के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश चौधरी से इस बारे में हमने बात की तो उन्होंने प्लूरिटिक पेन के बारे में विस्तार से बताया। आइये जानते हैं आखिर ये क्या होता है और इसमें क्या समस्याएं आती हैं।
प्लूरिटिक पेन क्या होता है?
प्लूरिटिक चेस्ट पेन सीने में होने वाला एक खास तरह का दर्द है, जो सांस लेने और छोड़ने के दौरान महसूस होता है। यह दर्द अचानक शुरू हो सकता है और काफी तेज हो सकता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे सीने में कोई सुई चुभा रहा हो या अंदर से कुछ छिल रहा हो। डॉक्टर ने बताया कि हमारे फेफड़ों के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे प्लूरा (Pleura) कहते हैं। यह झिल्ली दो परतों से बनी होती है। विसरल प्लूरा (Visceral Pleura), जो फेफड़ों की बाहरी सतह को ढकती है और पैराइटल प्लूरा (Parietal Pleura), यह छाती की अंदरूनी दीवार को ढकती है। इन दोनों परतों के बीच थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ होता है, जो सांस लेते समय फेफड़ों को आसानी से फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। जब प्लूरा की बाहरी यानी पैराइटल परत में सूजन या जलन होती है, तो सांस लेने के दौरान दर्द महसूस हो सकता है। इसी तरह के दर्द को प्लूरिटिक चेस्ट पेन कहते हैं।
प्लूरिटिक पेन के लक्षण क्या हैं?
-छाती में अचानक तेज दर्द होना, जो सुई चुभने या कुछ काटने जैसा महसूस हो सकता है।
-सामान्य सांस की तुलना में गहरी सांस लेने पर दर्द बढ़ सकता है।
-खांसने, छींकने या हंसने के दौरान सीने में चुभन महसूस हो सकती है।
-अगर डायफ्राम के आसपास की प्लूरा में सूजन है, तो दर्द कंधे या गर्दन तक भी पहुंच सकता है।
-कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कई बार दर्द के डर से व्यक्ति गहरी सांस लेने से बचता है।
प्लूरिटिक पेन होने के क्या कारण हैं
- कई बार वायरल संक्रमण के कारण प्लूरा में सूजन आ सकती है। इन्फ्लूएंजा, एडेनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और अन्य वायरस इसके कारण हो सकते हैं। ऐसे में सीने में दर्द के साथ बुखार और खांसी भी हो सकती है।
- निमोनिया फेफड़ों में होने वाला इंफेक्शन है। इसमें फेफड़ों के टिश्यू में सूजन आ जाती है। अगर संक्रमण प्लूरा तक पहुंच जाए, तो सांस लेते समय सीने में तेज दर्द हो सकता है। इसके साथ बुखार, खांसी और बलगम आने जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं।
- पल्मोनरी एम्बोलिज्म यह एक गंभीर स्थिति होती है, जिसमें खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंचने वाली किसी धमनी में फंस जाता है। इससे फेफड़ों में ब्लड फ्लो खराब हो सकता है। अचानक सीने में दर्द, सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होना, इसके खास लक्षण हैं। ऐसे में तुरंत इलाज कराना जरूरी है।
- न्यूमोथोरैक्स में फेफड़ों और छाती के बीच हवा जमा हो जाती है। इससे फेफड़ा पूरी तरह सिकुड़ सकता है। इसमें अचानक सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
- दिल के चारों ओर भी एक पतली झिल्ली होती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें सूजन होने पर सीने में दर्द हो सकता है। यह दर्द लेटने पर बढ़ सकता है और आगे झुककर बैठने पर कुछ कम महसूस हो सकता है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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