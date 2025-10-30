Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थshahrukh khan fitness secret at the age of 60 late night workout and eating protien diet
बिरयानी और घी खाते हैं 'किंग', जानें शाहरुख खान 60 साल की उम्र में कैसे रहते हैं फिट

बिरयानी और घी खाते हैं 'किंग', जानें शाहरुख खान 60 साल की उम्र में कैसे रहते हैं फिट

संक्षेप: शाहरुख खान लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं और इस उम्र में भी वह फिट और एक्टिव हैं। शाहरुख कई बार अपनी फिटनेस और डायट प्लान के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए आपको उनके फिटनेस रूटीन और डायटिंग के बारे में बताते हैं, उनकी तरह आप भी फिट हो सकते हैं।

Thu, 30 Oct 2025 05:31 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहरुख खान सालों से फिल्म इंडस्ट्री और लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। आज भी वह फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं और 60 की उम्र में भी जवान दिखते हैं। शाहरुख कई बार अपने फिटनेस रूटीन के बारे में बता चुके हैं। एक्टर का कहना है कि वह लिमिट में डायट और हैवी वर्कआउट करते हैं। चलिए आपको शाहरुख के फिटनेस सीक्रेट और डायट के बारे में बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाइमिंग

शाहरुख खान रात या दिन जब भी शूट करें, उस हिसाब से अपनी नींद पूरी करते हैं। दिनभर शूट रहता है, तो रात में वर्कआउट करते हैं। रात में शूट होने पर सुबह 5 बजे सोते हैं और 10 बजे उठकर जिम जाते हैं। उनका कहना है कि वर्कआउट कभी मिस नहीं होना चाहिए। किसी खास रोल के लिए वह इसे बढ़ा देते हैं।

डायट

शाहरुख खाने में सबकुछ खाते हैं लेकिन वह पोर्शन डायट लेते हैं। पोर्शन डायट से मतलब है कि प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा फूड में अच्छी होनी चाहिए। जैसे शाहरुख ग्रिल्ड चिकन, लीन मीट, दालें और एग व्हाइट खाते हैं। उनका कहना है कि परहेज मैं कोई नहीं करता लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ चीजों को खाना बंद कर देता हूं। शाहरुख सेट पर बना खाना कभी नहीं खाते हैं, उनका खाना घर से आता है। उन्हें तंदूरी चिकन और रोटी खाना खूब पसंद है। वह कहते हैं कि साल 365 दिन इसे खा सकते हैं।

क्या नहीं खाते

शाहरुख को जब किसी खास किरदार के लिए बॉडी बनानी होती है, तब वह व्हाइट ब्रेड, चावल, मीठा और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा करने से उनके सिक्स पैक एब्स बन जाते हैं और मसल्स भी गेन हो जाती है। शाहरुख जंक फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और मीठे में कभी-कभी चॉकलेट या आइसक्रीम खाते हैं, जो गौरी उनके लिए बनाती हैं।

एक्सरसाइज

शाहरुख एक्सरसाइज में हर दिन अलग शेड्यूल बनाकर रखते हैं। जैसे एक दिन लेग्स, फिर चेस्ट। इस तरह से रूटीन के साथ उनकी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज में शाहरुख रनिंग और साइकिलिंग भी करते हैं। हालांकि, उन्हें इसके लिए कही बाहर नहीं जाना पड़ता।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips Shahrukh Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।