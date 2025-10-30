बिरयानी और घी खाते हैं 'किंग', जानें शाहरुख खान 60 साल की उम्र में कैसे रहते हैं फिट

संक्षेप: शाहरुख खान लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं और इस उम्र में भी वह फिट और एक्टिव हैं। शाहरुख कई बार अपनी फिटनेस और डायट प्लान के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए आपको उनके फिटनेस रूटीन और डायटिंग के बारे में बताते हैं, उनकी तरह आप भी फिट हो सकते हैं।

शाहरुख खान सालों से फिल्म इंडस्ट्री और लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। आज भी वह फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं और 60 की उम्र में भी जवान दिखते हैं। शाहरुख कई बार अपने फिटनेस रूटीन के बारे में बता चुके हैं। एक्टर का कहना है कि वह लिमिट में डायट और हैवी वर्कआउट करते हैं। चलिए आपको शाहरुख के फिटनेस सीक्रेट और डायट के बारे में बताते हैं।

टाइमिंग शाहरुख खान रात या दिन जब भी शूट करें, उस हिसाब से अपनी नींद पूरी करते हैं। दिनभर शूट रहता है, तो रात में वर्कआउट करते हैं। रात में शूट होने पर सुबह 5 बजे सोते हैं और 10 बजे उठकर जिम जाते हैं। उनका कहना है कि वर्कआउट कभी मिस नहीं होना चाहिए। किसी खास रोल के लिए वह इसे बढ़ा देते हैं।

डायट शाहरुख खाने में सबकुछ खाते हैं लेकिन वह पोर्शन डायट लेते हैं। पोर्शन डायट से मतलब है कि प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा फूड में अच्छी होनी चाहिए। जैसे शाहरुख ग्रिल्ड चिकन, लीन मीट, दालें और एग व्हाइट खाते हैं। उनका कहना है कि परहेज मैं कोई नहीं करता लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ चीजों को खाना बंद कर देता हूं। शाहरुख सेट पर बना खाना कभी नहीं खाते हैं, उनका खाना घर से आता है। उन्हें तंदूरी चिकन और रोटी खाना खूब पसंद है। वह कहते हैं कि साल 365 दिन इसे खा सकते हैं।

क्या नहीं खाते शाहरुख को जब किसी खास किरदार के लिए बॉडी बनानी होती है, तब वह व्हाइट ब्रेड, चावल, मीठा और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा करने से उनके सिक्स पैक एब्स बन जाते हैं और मसल्स भी गेन हो जाती है। शाहरुख जंक फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और मीठे में कभी-कभी चॉकलेट या आइसक्रीम खाते हैं, जो गौरी उनके लिए बनाती हैं।