सीनियर फिजिशियन की सलाह! हार्ट को बचाना है तो विंटर फूड्स की ये 4 वैराइटी खाने से बचें

संक्षेप: Harmful Winter Foods: सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और हेल्दी रखने के लिए कई तरह के फूड्स खाए जाते हैं। लेकिन इन्हीं फूड्स की कुछ वैराइटी सर्दियों में हार्ट हेल्थ पर गैर जरूरी लोड बढ़ाती है और दिल की सेहत को खतरा हो जाता है। सीनियर फिजिशयन में ऐसे ही 4 फूड्स को अवॉएड करने की सलाह दी।

ठंड में हार्ट अटैक के केसेज 15 से 50 प्रतिशत तक बढ़ जाते हैं। ऐसे में ओल्ड एज ग्रुप के साथ ही यंग लोगों को भी दिल की देखभाल करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि एडल्ट के साथ 35 की उम्र पार करने के साथ ही खानपान और लाइफस्टाइल का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। सर्दियों में कुछ फूड्स बेहद पॉपुलर होते हैं। जिन्हें लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन फिजिशयन डॉक्टर अमन अग्रवाल ने बताया कि भले ही इनमे से कुछ फूड्स को हेल्दी और शरीर को गर्म रखने के वाले में गिना जाता है। लेकिन इनकी ओवरडोज हेल्थ के लिए खतरनाक होती है। डॉक्टर ने इन 4 तरह के फूड्स से सर्दियों में दूरी बनाकर रखने की सलाह दी है।

ठंड में जब आप हैवी फूड्स खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने, ब्लड प्रेशर हाई करने, खून को गाढ़ा करने और हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड बढ़ाता है। जो दिल की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसे में जितना हो सके इन 4 विंटर फूड्स को कम से कम कंज्यूम करें।

गाजर का हलवा सर्दियों में गर्मागर्म गाजर का हलवा हर किसी को पसंद आता है। लेकिन गाजर के हलवे में घी, मावा और ढेर सारी शुगर होती है। जो आपके ट्राईग्लिसराइड को बढ़ाने के लिए काफी है। अगर आप गाजर के हलवे को फ्रिक्वेंटली और ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इससे एक्टिव हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाता है और ये हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। इसलिए सर्दियों में गाजर के हलवे को बहुत ही सीमित मात्रा में कभी कभार ही खाना चाहिए।

रिच ग्रेवी से बने बटर चिकन, रोगन जोश सर्दियों में नॉनवेज लवर चिकन और मटन को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। स्वाद के लिए हैवी रिच ग्रेवी और ढेर सारे बटर को डालकर तैयार की जाती है। लेकिन ये रिच टेक्सचर वाली ग्रेवी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। फ्रिक्वेंटली इनको खाना शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और साथ ही डाइजेशन पर भी प्रेशर डालता है। सर्दियों में डाइजेशन वीक हो जाता है। ऐसे में हैवी रिच ग्रेवी और मीट खाना गैर जरूरी बॉडी पर प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट पर लोड बढ़ता है।

डीप फ्राईड पकौड़े, कचौड़ी सर्दियों में कचौड़ी, पकौड़े का जमकर मजा लेते हैं। लेकिन इन फ्राईड फूड्स को खाने से शरीर में ट्राईग्लिसराइड बढ़ता है। ये फूड हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है और हार्ट अटैक के खतरे को तेजी से बढ़ाता है।