35+ और डायबिटीज वाले ना करें इग्नोर!कॉर्डियोलॉजिस्ट ने बताया हो सकता है हार्ट अटैक का सिग्नल

हार्ट अटैक इन दिनों मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक बन गया है। ऐसे में हार्ट हेल्थ के बारे में जागरुकता फैलाना दिन पर दिन जरूरी होता जा रहा है। लाइफस्टाइल, हेल्थकेयर और शरीर में दिखने वाले वॉर्निंग साइन को समझने की जरूरत है। काफी सारे डॉक्टर्स हार्ट अटैक और हार्ट हेल्थ से जुड़ी जानकारियों को शेयर करते रहते हैं। अगर आप 35 से ज्यादा की उम्र के हैं और डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो शरीर में दिखने वाले इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये लक्षण कमजोर हार्ट हेल्थ की ओर इशारा करते हैं और हार्ट अटैक आने से पहले ये शरीर में चुपके से नजर आने लगते हैं। चीफ इंटरवेंशनल कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत वर्मा ने ऐसे ही कुछ लक्षणों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसे किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।