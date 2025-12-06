ठंड में हार्ट अटैक से बचने के लिए दिल के डॉक्टर ने दी मरीजों को बताईं 7 सावधानियां

संक्षेप: Precautions For Heart Patient In Winter: ठंड के मौसम में दिल के मरीजों को किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखने की जरूरत होती है। इस बारे में सीनियर कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत गोयल ने वीडियो शेयर कर बताया।

सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड का असर हार्ट और ब्लड वेसल्स पर होता है। ठंड की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। कई बार ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और हार्ट में ब्लड पंप ना होने और आक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। जो लोग हार्ट डिसीज के मरीज हैं, उन्हें सर्दियों में थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। सीनियर कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत गोयल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर हार्ट पेशेंट के लिए कुछ सावधानियां गिनाई हैं। जिसे फॉलो कर सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सकता है।

हार्ट के डॉक्टर ने बताया दिल के मरीजों को ठंड में रखनी चाहिए ये सावधानियां 1) ठंड के मौसम में सुबह के समय घर के बाहर ना जाएं। सुबह 5-6 बजे के बीच ओस गिरती है और इस वक्त बाहर नहीं जाना है। जब हल्की गुनगुनी धूप निकल आए तभी बाहर निकलें।

2) घर से बाहर निकल रहे तो जितने कपड़े आप पहनकर जाते हैं ठंड से बचने के लिए उससे एक लेयर कपड़े की ज्यादा पहनकर रखनी है। ये लेयर शरीर के टेंपरेचर को मेंटेन बनाकर रखती है।

3) एक बार में ढेर सारा खाना ना खाएं। दिनभर में थोड़ा-थोड़ा खाएं। एक बार में ज्यादा भारी खा लेने से हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है। इसलिए दिनभर में छोटे मील्स लें।

4) सर्दियों के दिनों में प्यास कम लगती है। जिसकी वजह से काफी सारे लोग पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन खुद को हाइड्रेट रखना है और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें।

5) सर्दियों में शरीर गर्म रखने के लिए शराब पीते हैं तो आप हार्ट अटैक के हाई रिस्क पर हो सकते हैं। सर्दियों में अगर शराब पीते हैं तो इससे सेहत बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। शराब की वजह से हार्ट बीट तेजी से बढ़ने का रिस्क होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

6) सिर और पैरों को गर्म रखें। सिर पर गर्म टोपी के साथ ही पैरों में गर्म मोजे पहनकर रखें। जिससे शरीर की गर्माहट पैरों के साथ बाहर ना निकल जाए।