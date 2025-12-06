Hindustan Hindi News
ठंड में हार्ट अटैक से बचने के लिए दिल के डॉक्टर ने दी मरीजों को बताईं 7 सावधानियां

ठंड में हार्ट अटैक से बचने के लिए दिल के डॉक्टर ने दी मरीजों को बताईं 7 सावधानियां

संक्षेप:

Precautions For Heart Patient In Winter: ठंड के मौसम में दिल के मरीजों को किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखने की जरूरत होती है। इस बारे में सीनियर कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत गोयल ने वीडियो शेयर कर बताया।

Dec 06, 2025 03:08 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड का असर हार्ट और ब्लड वेसल्स पर होता है। ठंड की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। कई बार ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और हार्ट में ब्लड पंप ना होने और आक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। जो लोग हार्ट डिसीज के मरीज हैं, उन्हें सर्दियों में थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। सीनियर कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत गोयल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर हार्ट पेशेंट के लिए कुछ सावधानियां गिनाई हैं। जिसे फॉलो कर सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सकता है।

हार्ट के डॉक्टर ने बताया दिल के मरीजों को ठंड में रखनी चाहिए ये सावधानियां

1) ठंड के मौसम में सुबह के समय घर के बाहर ना जाएं। सुबह 5-6 बजे के बीच ओस गिरती है और इस वक्त बाहर नहीं जाना है। जब हल्की गुनगुनी धूप निकल आए तभी बाहर निकलें।

2) घर से बाहर निकल रहे तो जितने कपड़े आप पहनकर जाते हैं ठंड से बचने के लिए उससे एक लेयर कपड़े की ज्यादा पहनकर रखनी है। ये लेयर शरीर के टेंपरेचर को मेंटेन बनाकर रखती है।

3) एक बार में ढेर सारा खाना ना खाएं। दिनभर में थोड़ा-थोड़ा खाएं। एक बार में ज्यादा भारी खा लेने से हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है। इसलिए दिनभर में छोटे मील्स लें।

4) सर्दियों के दिनों में प्यास कम लगती है। जिसकी वजह से काफी सारे लोग पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन खुद को हाइड्रेट रखना है और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें।

5) सर्दियों में शरीर गर्म रखने के लिए शराब पीते हैं तो आप हार्ट अटैक के हाई रिस्क पर हो सकते हैं। सर्दियों में अगर शराब पीते हैं तो इससे सेहत बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। शराब की वजह से हार्ट बीट तेजी से बढ़ने का रिस्क होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

6) सिर और पैरों को गर्म रखें। सिर पर गर्म टोपी के साथ ही पैरों में गर्म मोजे पहनकर रखें। जिससे शरीर की गर्माहट पैरों के साथ बाहर ना निकल जाए।

7) सर्दियों में ब्लड प्रेशर और हार्ट का चेकअप जरूर करवाएं। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर मेडिसिन चेंज करते हैं और डोसेज को मेंटेन करते हैं। जिससे आप सुरक्षित रहें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
