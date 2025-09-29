117 साल तक जीने वाली महिला पर वैज्ञानिकों ने किया शोध, पता चला लंबी उम्र का सीक्रेट
दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला ने अपने निधन के पहले वैज्ञानिकों को अपने कुछ सैंपल्स दिए थे। इनकी जांच करने पर कुछ शॉकिंग बातें पता चली हैं। महिला के पेट की हेल्थ किसी बच्चे जैसी थी जिस वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं था। जानें वह क्या खाती थीं।
लंबी उम्र जीने का हर कोई जानना चाहता है। वैज्ञानिक भी लगातार ऐसे शोध करते रहते हैं जिससे इंसान 100 साल से ज्यादा हेल्दी लाइफ जी सके। बीते साल दुनिया की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानयस इस दुनिया में नहीं रहीं। वैज्ञानिक उन पर काफी वक्त से शोध कर रहे हैं कि ऐसा क्या था जो वह इतनी लंबी उम्र तक जी पाईं। उनकी डायट और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ बातें सामने आई हैं जिनसे आप भी हेल्थ लेसन ले सकते हैं।
डॉक्टर्स ने सैंपल पर की रिसर्च
स्पेन की रहने वाली मारिया ब्रानयस का निधन साल 2024 में हुआ था। इससे पहले ही उन्होंने स्पेन के एक वैज्ञानिक ग्रुप को शोध के लिए अपने ब्लड, सलाइवा (लार), यूरिन और स्टूल के सैंपल दिए थे ताकि उनके जीन्स और माइक्रोबायोम पर रिसर्च हो सके।
पेट की सेहत थी दुरुस्त
मारिया के सैंपल से कुछ काम की चीजें पता चलीं। मारिया के जो बायोमार्कर्स थे वो काफी बड़ी उम्र जैसे थे। जैस उनके टीलोमियर्स छोटे थे। इससे सेल्युलर एज पता चलती है। दूसरी उम्र से जुड़ी कंडीशंस भी वैसी ही थीं जो लंबी उम्र तक जी चुके लोगों में होती हैं। हालांकि मारिया का इन्फ्लेमेशन लेवल काफी कम था। उनकी गट हेल्थ यानी पेट एकदम सही था साथ ही एपिजीनोम यंग लोगों जैसा था। इसका मतलब है कि उनके जीन्स में जो बदलाव हुए उससे डीएनए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मारिया के पेट में एक गुड बैक्टीरिया काफी मात्रा में मिला जिससे उनकी गट हेल्थ किसी बच्चे जैसी थी। ये बैक्टीरिया शरीर का इन्फ्लेमेशन कम करता है।
जीन्स के रोल के साथ बढ़िया आदतें
मारिया के जेनेटिक कोड में ऐसे बदलाव थे जिनकी वजह से वह उम्र के साथ होने वाली बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, न्यूरॉन्स का कमजोर होना जिससे अल्जामइर्स और पार्किंसंस जैसे रोग होते हैं नहीं हुईं। मारिया की लंबी उम्र में उनके जीन्स का बड़ा रोल था। हालांकि उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों ने भी सपोर्ट किया।
कैसी थी मारिया की लाइफस्टाइल
मारिया एक दिन में तीन बार योगर्ट/दही खाती थीं। इस वजह से उनके पेट की सेहत और वजन सही रहा। वह मछली और ऑलिव ऑइल खाती थीं। मारिया की सोने से जुड़ी आदतें अच्छी थीं और फिजिकली ऐक्टिव रहती थीं। उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ ठीक थी और वह लोगों से मिलती-जुलती थीं। मारिया ने उम्रदराज होने के बाद भी अपने शौक नहीं छोड़े जिससे दिमाग दुरुस्त रहा। उन्हें पढ़ने, पियानो बजाने और बागवानी का शौक था। उन्होंने कभी सिगरेट या शराब भी नहीं पी थी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।