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सामंथा रूथ का ‘8 स्टेप पावर मॉर्निंग रूटीन’, 21 दिन करने से दिखेगा फायदा

Apr 15, 2026 10:45 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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8 Step Morning Routine: एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने अपने स्किन इश्यू, इंफ्लेमेशन और बेली फैट का सॉल्यूशन फैंस के साथ शेयर किया है और अपने 8 स्टेप वाले मॉर्निंग रूटीन को बताया है। जिसे 21 दिन फॉलो किया तो खुद में फर्क दिखने लगेगा।

सामंथा रूथ का ‘8 स्टेप पावर मॉर्निंग रूटीन’, 21 दिन करने से दिखेगा फायदा

हेल्दी मॉर्निंग रूटीन आपके गुड हेल्थ की शुरुआत होती है। सुबह का रूटीन दिनभर की एनर्जी और मूड को तय करता है और साथ ही आपकी हेल्थ को भी, यहीं बात एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु भी मानती है। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है जो उनके नर्वस सिस्टम को स्थिर करने और फिजिकल हेल्थ को बढ़ाने में मदद करता है। सामंथा ने अपने पॉवर मॉर्निंग रूटीन के 8 स्टेप बताए हैं। जो इंफ्लेमेशन को कम करने के साथ उनकी बॉडी को रिपेयर करता है।

सामंथा का ये 8 पावर मॉर्निंग रूटीन आप भी 21 दिन ट्राई कर बॉडी में फर्क देख सकती हैं।

सामंथा ने बताए अपने ये 8 पॉवर मॉर्निंग रूटीन

एक्ट्रेस ने सजेस्ट किया कि इस पॉवर मॉर्निंग रूटीन को पूरे 21 दिन ट्राई करें। ये ना केवल इंफ्लेमेशन को कम करेगा बल्कि नर्वस सिस्टम को भी शांत करेगा।

1- नो फोन

सुबह उठने के पहले एक घंटे तक फोन को बिल्कल ना देखें। अक्सर लोगों के स्ट्रेस का कारण ही फोन होता है। लोग फोन उठाते ही उसमे ईमेल्स और फोन कॉल्स चेक करते हैं। जो ना केवल स्ट्रेस को बढ़ाता है बल्कि नर्वस सिस्टम को भी कमजोर करता है।

2- पांच मिनट की डीप ब्रीदिंग

हर रोज सुबह उठने के साथ मात्र 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। स्लो ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को एक्टीवेट करती है। और ये स्ट्रेस को रिपेयर करने में मदद करती है।

3-सनलाइट

सुबह उठने के बाद दस मिनट सनलाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा करेगी।

4- वाटर

सुबह की शुरुआत गुनगुना पानी से करें। इस गुनगुने पानी में नींबू, हल्दी, एप्पल साइडर विनेगर, कायनिन पेपर और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें।

5- ब्रेकफास्ट हो बैलेंस

महिलाओं को सुबह के एक दो घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। सामंथा ने पॉवर मॉर्निग रूटीन में हेल्दी ब्रेकफास्ट भी शामिल है। उनका कहना है कि हर रोज वो बैलेंस ब्रेकफास्ट करती हैं। जिससे ब्लड शुगर स्थिर रहे और आप पूरा दिन मीठी चीजें ही ना खाती रहें।

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6- नो चाय-कॉफी

चाय या कॉफी को खाली पेट ना पिएं। सामंथा ने बताया कि वो ब्रेकफास्ट के बाद कॉफी पीती हैं।

7- 11 बजे के पहले एक्सरसाइज

वर्कआउट के लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग होता है। 11 बजे के पहले अपनी एक्सरसाइज को करें।

8- गोल सेट करें

हर दिन का एक गोल सेट करना जरूरी है कि आप क्या करना चाहती हैं। उसे लिखें और फिर उसे पूरा करने की कोशिश करें।

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Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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