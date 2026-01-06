Hindustan Hindi News
जोड़ों के दर्द से लेकर चमकती त्वचा तक, तिलकुट खाने के ये 5 फायदे कर देंगे हैरान!

संक्षेप:

Benefits Of Eating Tilkut In Winters : तिलकुट का महत्व सिर्फ प्रसाद तक ही सीमित नहीं है सर्दियों में इसका सेवन सेहत को भी कई गजब के फायदे देता है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होने की वजह से यह शरीर को गर्म रखने के साथ सर्दी से भी बचाव करता है।

Jan 06, 2026 03:16 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Sakat Chauth 2026 :आज देशभर में सकट चौथ 2026 का पर्व मनाया जा रहा है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ और तिलवा चौथ भी कहा जाता है। यह निर्जला व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। जिसमें भगवान गणेश को प्रसाद के तौर पर तिलकुट और तिल के लड्डू का भोग बनाकर चढ़ाया जाता है। तिलकुट का महत्व सिर्फ प्रसाद तक ही सीमित नहीं है सर्दियों में इसका सेवन सेहत को भी कई गजब के फायदे देता है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होने की वजह से यह शरीर को गर्म रखने के साथ सर्दी से भी बचाव करता है।

ये भी पढ़ें:सकट चौथ पर गणपति को लगाएं तिल-गुड़ के लड्डू का भोग, नोट करें रेसिपी

तिल-गुड़ में मौजूद पोषक तत्व

तिल में हेल्दी फैट्स, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन्स के साथ एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुणों की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। जबकि गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन, जिंक, विटामिन-ए, बी, ई और सी जैसे पोषक तत्व और एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण मौजूद होते हैं।

सर्दियों में तिलकुट खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे

1. शरीर में बनाए रखें गर्माहट

तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है। तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और गुड़ की ऊर्जा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे सर्दियों के मौसम में ठंड का अहसास कम होता है। इनका सेवन करने से शरीर को अंदर से गर्म रखने और सर्दी से बचाव करने में मदद मिलती है।

2. हड्डियों की मजबूती

तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। सर्दियों में लोगों को अक्सर जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में तिलकुट का सेवन हड्डियों को मजबूती देने के साथ लुब्रिकेशन भी बनाए रखता है।

3. इम्यूनिटी बूस्टर

सर्दियों में सर्दी-खांसी और फ्लू जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन तिलकुट में मौजूद जिंक, आयरन,विटामिन-B कॉम्प्लेक्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर मौसमी बीमारियों और इंफेक्शन से बचाव करने में मदद करते हैं।

4. खून की कमी (Anemia) को करे दूर

गुड़ और तिल दोनों में आयरन की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है। नियमित रूप से तिलकुट खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और शरीर में थकान या कमजोरी महसूस नहीं होती है।

glowing skin

5. चमकती त्वचा और मजबूत बाल

ठंड में हवा रूखी होने से त्वचा फटने लगती है। ऐसे में तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स, ओमेगा-6 फैटी एसिड्स त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइज करके बालों का झड़ना रोककर उनमें प्राकृतिक चमक लाने का काम करते हैं।

सलाह- तिलकुट की तासीर गर्म होती है। ऐसे में इसका सेवन सीमित मात्रा में (दिन में 1-2 लड्डू या 2-3 चम्मच) ही करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
