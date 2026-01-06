जोड़ों के दर्द से लेकर चमकती त्वचा तक, तिलकुट खाने के ये 5 फायदे कर देंगे हैरान!

संक्षेप: Benefits Of Eating Tilkut In Winters : तिलकुट का महत्व सिर्फ प्रसाद तक ही सीमित नहीं है सर्दियों में इसका सेवन सेहत को भी कई गजब के फायदे देता है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होने की वजह से यह शरीर को गर्म रखने के साथ सर्दी से भी बचाव करता है।

Sakat Chauth 2026 :आज देशभर में सकट चौथ 2026 का पर्व मनाया जा रहा है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ और तिलवा चौथ भी कहा जाता है। यह निर्जला व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। जिसमें भगवान गणेश को प्रसाद के तौर पर तिलकुट और तिल के लड्डू का भोग बनाकर चढ़ाया जाता है। तिलकुट का महत्व सिर्फ प्रसाद तक ही सीमित नहीं है सर्दियों में इसका सेवन सेहत को भी कई गजब के फायदे देता है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होने की वजह से यह शरीर को गर्म रखने के साथ सर्दी से भी बचाव करता है।

तिल-गुड़ में मौजूद पोषक तत्व तिल में हेल्दी फैट्स, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन्स के साथ एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुणों की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। जबकि गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन, जिंक, विटामिन-ए, बी, ई और सी जैसे पोषक तत्व और एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण मौजूद होते हैं।

सर्दियों में तिलकुट खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे 1. शरीर में बनाए रखें गर्माहट तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है। तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और गुड़ की ऊर्जा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे सर्दियों के मौसम में ठंड का अहसास कम होता है। इनका सेवन करने से शरीर को अंदर से गर्म रखने और सर्दी से बचाव करने में मदद मिलती है।

2. हड्डियों की मजबूती तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। सर्दियों में लोगों को अक्सर जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में तिलकुट का सेवन हड्डियों को मजबूती देने के साथ लुब्रिकेशन भी बनाए रखता है।

3. इम्यूनिटी बूस्टर सर्दियों में सर्दी-खांसी और फ्लू जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन तिलकुट में मौजूद जिंक, आयरन,विटामिन-B कॉम्प्लेक्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर मौसमी बीमारियों और इंफेक्शन से बचाव करने में मदद करते हैं।

4. खून की कमी (Anemia) को करे दूर गुड़ और तिल दोनों में आयरन की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है। नियमित रूप से तिलकुट खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और शरीर में थकान या कमजोरी महसूस नहीं होती है।

5. चमकती त्वचा और मजबूत बाल ठंड में हवा रूखी होने से त्वचा फटने लगती है। ऐसे में तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स, ओमेगा-6 फैटी एसिड्स त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइज करके बालों का झड़ना रोककर उनमें प्राकृतिक चमक लाने का काम करते हैं।